В Курской области появятся лесные пожарные

Сохранить лес от пожаров – задача непростая. Несмотря на то, что в Курской области за последние пять лет не было зарегистрировано ни одного крупного пожара, контроль в этом направлении не ослабевает. Особенно в период пожароопасного сезона. Защищать «зеленый щит» от возгорания теперь будут лесные пожарные, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

В Учебно-методическом центре Курской области началось обучение работников лесопожарных формирований. Обучение идет в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности» и приказом Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров».

Основные задачи подготовки работников лесопожарных формирований:

– обучение тушению лесных пожаров, проведению профилактических и подготовительных работ по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности;

– выработка практических умений и навыков при оказании первой помощи.

Во время обучения рассматриваются теоретические и практические вопросы выполнения работ по тушению природных пожаров с применением ручных технических средств и индивидуальных моторизованных средств пожаротушения. Кроме того, лесные пожарные будут активно участвовать в профилактических работах по охране лесов от возгораний. На практике огнеборцы поработают с настоящей спасательной техникой, такой как лесопожарный автомобиль АПС-01,-05,-30 и АРС-14.

По итогам обучения, после успешной сдачи всех дисциплин, каждому выпускнику будет присвоена квалификация «Лесной пожарный».