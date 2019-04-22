2019-04-22T12:13:52+03:00
Спасатель

В Курской области появятся лесные пожарные

В Учебно-методическом центре началось обучение специалистов
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Лесных пожарных оснастят спецтехникойЛесных пожарных оснастят спецтехникойФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Сохранить лес от пожаров – задача непростая. Несмотря на то, что в Курской области за последние пять лет не было зарегистрировано ни одного крупного пожара, контроль в этом направлении не ослабевает. Особенно в период пожароопасного сезона. Защищать «зеленый щит» от возгорания теперь будут лесные пожарные, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

В Учебно-методическом центре Курской области началось обучение работников лесопожарных формирований. Обучение идет в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности» и приказом Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров».

Основные задачи подготовки работников лесопожарных формирований:

– обучение тушению лесных пожаров, проведению профилактических и подготовительных работ по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности;

– выработка практических умений и навыков при оказании первой помощи.

Во время обучения рассматриваются теоретические и практические вопросы выполнения работ по тушению природных пожаров с применением ручных технических средств и индивидуальных моторизованных средств пожаротушения. Кроме того, лесные пожарные будут активно участвовать в профилактических работах по охране лесов от возгораний. На практике огнеборцы поработают с настоящей спасательной техникой, такой как лесопожарный автомобиль АПС-01,-05,-30 и АРС-14.

По итогам обучения, после успешной сдачи всех дисциплин, каждому выпускнику будет присвоена квалификация «Лесной пожарный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Только каждый четвертый больничный курянам выдают в электронном виде
Курскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Катар в РФ
В Курске задержали подозреваемого в серии краж
В Курске произошло жестокое убийство девушки
В Курске раздадут георгиевские ленточки
Куряне могут попасть на прием к руководству СК
В Курской области запустили завод завод по производству асфальтобетона
В ДТП под Курском один человек погиб, трое пострадали
Под Курском сгорел ВАЗ
Под Курском нашли военный арсенал
Подвели воду и электричество: в Курской области обустраивают приют для бродячих животных
В Курской области столкнулись микроавтобус и легковушка: пятеро пострадали и один погиб
Под Курском нашли минометные мины
Под Курском во время пожара погиб человек
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Курской областной Думе-25!
Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
В Курске открывается выставка о туризме