2019-04-17T11:25:29+03:00
Экономика

В России заключено еще одно соглашение о «зеленом» финансировании

Компания Металлоинвест подписала кредитное соглашение с банком ING
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Компания - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынкеКомпания - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынкеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сумма соглашения - до 100 млн долларов (или эквивалент в Евро) сроком до 30 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

По условиям соглашения процентная ставка по кредиту (Sustainability Improvement Loan) зависит от уровня рейтинга корпоративной социальной ответственности (КСО) Компании и может быть снижена в случае улучшения рейтинговых показателей.

- Устойчивое развитие (ESG) является неотъемлемой частью стратегии Компании и основой ее долгосрочной конкурентоспособности. В 2018 году Металлоинвест получил дебютный рейтинг КСО «Серебряного» уровня от международного независимого рейтингового агентства EcoVadis, - отметил Алексей Воронов, Директор по финансам Компании. - Сегодня мы рады сообщить об открытии кредитной линии «зеленого» финансирования. Это пример дальнейшего устойчивого развития Компании. Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, заключивших соглашение о «зеленом» финансировании. Эта кредитная линия стимулирует улучшение ESG показателей Компании и является дополнительным источником ликвидности.

Сделку прокомментировал Михаил Чайкин, Генеральный директор банка ING:

- Мы рады предоставить компании кредитную линию, которая впервые в России привязана к рейтингу агентства EcoVadis. Вопрос устойчивого развития занимает приоритетное место в стратегии развития Металлоинвеста. Компания ставит перед собой цели, которые также отражают взгляды и стремления ING. Мы ведем последовательную работу по распространению нашего международного опыта в области «зеленого» финансирования на российском рынке. Мы рады возможности предложить это инновационное решение и продолжить наше долгосрочное и конструктивное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
В Курске пройходит рейд по пешеходным переходам
Под Курском спасатели проводят тренировку
Курян приглашают на "Семь ужинов"
В Курской области сотрудник ДПС отказался от взятки в 20 тысяч рублей
Курянина обвиняют в убийстве бывшей супруги
В центре Курска ночью сгорел автомобиль
В центре Курска установят полутораметровые яйца
В курской филармонии прозвучат «Шедевры мировой музыки»
Курские таможенники передадут библиотеке антиквариат
В курскую колонию пытались перебросить запрещенные предметы
В Курской области за незаконное пересечение российской границы гражданка Украины получила срок
Инна Дериглазова выиграла чемпионат России по фехтованию
Куряне стали чаще брать ипотечные кредиты
Прорыв сети на улице Серегина до сих пор устраняют
Под Курском нашли более ста снарядов
В Курске продлили отопительный сезон
"Тотальный диктант" в Курской области написали 672 человека