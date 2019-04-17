В России заключено еще одно соглашение о «зеленом» финансировании

Сумма соглашения - до 100 млн долларов (или эквивалент в Евро) сроком до 30 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

По условиям соглашения процентная ставка по кредиту (Sustainability Improvement Loan) зависит от уровня рейтинга корпоративной социальной ответственности (КСО) Компании и может быть снижена в случае улучшения рейтинговых показателей.

- Устойчивое развитие (ESG) является неотъемлемой частью стратегии Компании и основой ее долгосрочной конкурентоспособности. В 2018 году Металлоинвест получил дебютный рейтинг КСО «Серебряного» уровня от международного независимого рейтингового агентства EcoVadis, - отметил Алексей Воронов, Директор по финансам Компании. - Сегодня мы рады сообщить об открытии кредитной линии «зеленого» финансирования. Это пример дальнейшего устойчивого развития Компании. Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, заключивших соглашение о «зеленом» финансировании. Эта кредитная линия стимулирует улучшение ESG показателей Компании и является дополнительным источником ликвидности.

Сделку прокомментировал Михаил Чайкин, Генеральный директор банка ING:

- Мы рады предоставить компании кредитную линию, которая впервые в России привязана к рейтингу агентства EcoVadis. Вопрос устойчивого развития занимает приоритетное место в стратегии развития Металлоинвеста. Компания ставит перед собой цели, которые также отражают взгляды и стремления ING. Мы ведем последовательную работу по распространению нашего международного опыта в области «зеленого» финансирования на российском рынке. Мы рады возможности предложить это инновационное решение и продолжить наше долгосрочное и конструктивное сотрудничество.