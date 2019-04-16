Под Курском упразднили пешеходные переходы к больнице и школе

Курские активисты обнаружили, что на пути к социально значимым объектам в поселке Солнцево нужно вернуть пешеходные переходы, которые были упразднены по формальным причинам. Общественники обратились в комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области, чтобы организовать дорожную разметку и установку знаков и ограждений.

Власти районного центра Солнцево создали новую схему движения, по которой с оживленных участков дороги исчезли необходимые пешеходные переходы. Речь идет, в частности, о дорогах к таким важным объектам, как центральная районная больница (улица Первомайская), школа (деревня Ивановка) и местная ярмарка (улица Октябрьская). Демонтаж переходов был осуществлен по инициативе комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области, который руководствовался ГОСТом. По стандартами переходы оборудуют в местах с интенсивностью движения свыше 50 автомобилей в час. По мнению дорожников, старые переходы не соответствовали необходимым критериям, поэтому их упразднили, рассказали активисты.

- Мы получили несколько жалоб из Солнцево, – рассказал активист регионального отделения ОНФ в Курской области Дмитрий Гулиев. – После того как исчезли привычные пешеходные переходы, люди вынуждены тратить больше времени, чтобы перейти дорогу, а пожилые граждане готовы рискнуть жизнью и перейти проезжую часть в неположенном, но привычном месте.

По словам местных жителей, недавно на месте бывшего перехода к школе в Ивановке произошло ДТП с участием ребенка. Упраздненная «зебра» была наиболее удобным направлением движения учащихся, и многие привычно им пользовались, нарушая ПДД.

Активисты, выехав в Солнцево, провели свой эксперимент, замерив, сколько машин проедет по улице Октябрьской в течение пяти минут. Их оказалось более 30, причем не в пиковое время. Общественники сделали вывод, что в течение часа на этом отрезке интенсивность движения в час в семь раз больше, чем требует ГОСТ для организации пешеходного перехода.

- Предполагаем, что упразднение трех «зебр» позволило сэкономить бюджетные средства, которые необходимо тратить на установку ограждений (в общей сложности 200 метров), дорожных знаков и покраску перехода. Но, убирая с проезжей части нужные людям пешеходные переходы, усложняя их ежедневную логистику, власти не обеспечивают их безопасность, а только создают проблемы и провоцируют возникновение аварийных ситуаций, – отметил Гулиев.

Активисты ОНФ обратились в региональный комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог с просьбой восстановить действовавшие ранее пешеходные переходы в Солнцево.