«Здоровый ребенок» - 2019: в Железногорске стартовала новая программа Металлоинвеста

В Железногорске проходит конкурс на лучшие здоровьесберегающие проекты «Здоровый ребенок». Грантовый фонд программы в этом году составит 1,2 млн рублей в каждом из четырех городов присутствия Металлоинвеста – Железногорске, Старом Осколе, Губкине, Новотроицке.

Нужно отметить, что программа «Здоровый ребенок» реализуется в рамках трехсторонних соглашений компании «Металлоинвест» с регионами и городами присутствия. Основная цель программы — оказание содействия органам государственной власти и местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, привлечении новых знаний и социальных технологий работы с детьми и их семьями.

Программа реализуется в четырех городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011 году в Железногорске, она получила развитие в Губкине с 2013 года, в 2014 году - в Старом Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.

Первое мероприятие программы - обучающий семинар по социальному проектированию прошло в Железногорске с участием педагогов дошкольных учреждений, медицинских работников, представителей социальной защиты, родительской общественности, спортивных и некоммерческих организаций. Семинар провела методолог программы «Здоровый ребенок» Ольга Бессолова.

- Каждый год программа позволяет четко увидеть существующие в городе проблемы: группы детей, семей, нуждающиеся в поддержке, - отмечает Ольга Бессолова. – Это уже не индивидуальная работа каждого сада, а поиск решений по созданию единой системы действий. Профессиональный уровень, эмоциональное участие железногорских коллег, их готовность активно заниматься нерешенными проблемами просто впечатляет.

В «городе горняков» программа работает вот уже почти восемь лет. За это время воплощены в жизнь множество самых инновационных методик, закуплены спортивные комплексы и оборудование.

- От первых шагов по укреплению физического здоровья детей мы перешли к новым, более сложным задачам: развитию интеллектуальных, духовных качеств личности, индивидуальным методикам в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И здесь важны новые знания, - считает руководитель проектов управления внешних социальных программ УК «Металлоинвест» Наталья Шапошникова.

Участники семинара поделились планами на предстоящий год и представили уже воплощенные проекты в рамках программы.

«Такой горячей дискуссии еще не было, - поделился в социальной сети участник программы, депутат Железногорской городской Думы Николай Ключников. - Очень приятно осознавать, что в городе столько неравнодушных людей к проблеме детского здоровьесбережения».

Светлана Таранова, старший воспитатель детского сада №10:

- Важно, что на встрече мы углубились в вопросы работы с детьми с ОВЗ. Наш детсад посещают такие дети, и хотелось бы найти действенные методики для оказания им квалифицированной помощи.