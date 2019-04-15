2019-04-15T15:27:29+03:00
Политика

187 дней курского врио: «Чиновник у нас – бай, а должен быть госслужащим»

Роман Старовойт рассказал о своих успехах в региональной политике и экономике за последние полгода
Светлана ВОЛКОВА
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187 дней Старовойта.

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Пресс-конференция врио губернатора Романа Старовойта, которая проходила в КЦ «Свиридовский», на этот раз собрала, пожалуй, рекордное число представителей СМИ – более 80 человек. Здесь присутствовали журналисты почти всех СМИ, представленных в регионе, начиная от электронных и заканчивая районными газетчиками. И у каждого был заготовлен свой вопрос для Старовойта. Журналистов интересовало все – начиная от личной жизни врио и заканчивая вопросами прокладки дорог к «умирающим» селам. Свой вопрос врио о взаимоотношениях власти и общества адресовала и «КП»:

- Роман Владимирович, вам вопрос как к представителю власти. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу принятого недавно в России закона о наказании за оскорбление власти. На ваш взгляд, какие предпосылки в российском обществе способствовали принятию этого документа?

Интерес к Старовойту не ослабевает - пресс-конференция собрала рекордное число журналистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Интерес к Старовойту не ослабевает - пресс-конференция собрала рекордное число журналистовФото: Светлана ВОЛКОВА

- О возврате к 37-му году и каких-то репрессиях речи тут нет, на мой взгляд. Если говорить в общем, то я думаю, общение представителей власти любого уровня с гражданами должно строиться на принципах взаимного уважения. К сожалению, я этого не вижу даже на своих страницах в соцсетях. Мы это пропускаем, конечно, а нецензурную брань приходится удалять. Но, к сожалению, такое есть. И очевидно, что люди, которые так себя настроили, это не всегда что-то со здравоохранением связанное. Это значит, "надоело" и, как говорят, "приперло". Наша задача - не допускать такого накала и тогда не будет подобных ситуаций. И я настраиваю так своих коллег – не надо быть чиновником, будьте просто человеком.

У нас чиновник – это что-то азиатское, бай. Нет, мы государственные слу-жа-щи-е. Вдумайтесь в это слово! Мы на службе у людей, у государства. Мы ничего не производим, добавленной стоимости от нас нет. Мы живем за счет налогов налогоплательщиков, которые строят заводы, делают кирпичи. И когда они приходят к тебе на прием – это ситуация неправильная. Это ты должен к нему идти и решать его проблемы. А у нас человек вместо того, чтобы после трудового дня заниматься детьми, вынужден еще бежать к тебе со своими проблемами. Вот пока не поменяется у представителей власти эта ситуация, отношения между представителями власти и общества будут напряженные.

В отчете о проделанной работе Роман Старовойт подробно рассказал о том, что уже сделано и что предстоит.

Средний возраст сотрудников обладминистрации с приходом врио снизился с 61 года до 47 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Средний возраст сотрудников обладминистрации с приходом врио снизился с 61 года до 47Фото: Светлана ВОЛКОВА

По 35 новым проектам, запущенным в Курской области, по словам врио, будет создано 4045 новых рабочих мест.

- В конце прошлого года остро стоял вопрос о закрытии предприятий по банкротству корпорации ГриНН и птицефабрики «Белая птица». А это тысячи рабочих мест, и сейчас бы мы думали, куда бы трудоустроить наших с вами сограждан. Дорожная отрасль, понимаете, для меня наиболее понятная история. Без развития транспортной инфраструктуры трудно говорить о каком-либо развитии в целом. По сравнению с прошлым годом очевиден рост инвестиций – на 30%. Причем большую часть удалось нам сформировать за счет привлечения федеральных средств, - резюмировал врио.

Роман Старовойт рассказал также, что бережно хранит память о своих бабушке Ане и дедушке Павле Лаврентьевиче. Последний был заслуженным человеком. Врио продемонстрировал на слайде фото своих предков:

Старовойт показал журналистам фото своих предков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Старовойт показал журналистам фото своих предковФото: Светлана ВОЛКОВА

- Я каждый день смотрю на это фото и думаю, все ли я сделал за день из того, что мог, чтобы жизнь курян стала лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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