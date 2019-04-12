Курские активисты обнаружили незаконную свалку в Поповском лесу

На территории «зеленого щита», в Поповском лесу Курска, общественные экологические инспекторы обнаружили место незаконного складирования дорожного мусора. Активисты обратились в департамент экологической безопасности и природопользования региона для оценки экологического ущерба и организации устранения его последствий.

- Жители многоэтажек на улице Воробьева ежедневно наблюдают, как машины дорожного предприятия, груженые мусором, собранным с городских дорог, везут его через свою территорию в Поповский лес. По словам жителей, это происходит практически каждый день по нескольку раз. Для этого дорожники организовали выезд в дальнем заборе организации. В лог Поповского леса сбрасывают сметенные с городских дорог пыль и песок, мусор, собранный с улиц и скверов. По склонам разбросаны пластиковые пакеты с листвой, ветки опиленных деревьев с зелеными почками, фрагменты дорожных щеток, шины, устаревшие панели для переезда рельсов, - сообщили в ОНФ.

- Буквально в 30 метрах от забора предприятия, которое должно обеспечивать чистоту и порядок в городе, организация устроила несанкционированную свалку отходов, - отметил член регионального штаба в Курской области Артем Белоконь. – Люди сбрасывают мусор у себя под боком. Смесь, собранная с обочин городских улиц, наносит ущерб лесу. Мы видим, что предприятие засыпает этот мусор практически теми же пылью и песком. Есть свежие следы автомобилей – видно, что организация пыталась скрыть незаконную деятельность на территории «зеленого щита» Курска. Поэтому мы уже направили обращение в администрацию Курской области, чтобы выявить нарушителя.

Общественники отметили, что дорожное предприятие таким образом пытается сэкономить расходы на ГСМ и вывоз отходов на полигон промышленных отходов. Согласно подсчетам, предприятие экономит в среднем на каждой машине мусора, который сбрасывает в Поповский лес, от шести до восьми тысяч рублей - с учетом стоимости выгрузки кубометра мусора на полигон промышленных отходов в Старково, трат на ГСМ, амортизации и зарплаты водителю.

- Из-за постоянной отсыпки оврага ломаются деревья, наносится вред природе. Ущерб оценят специалисты, возможно, придется брать пробы грунта, - заявит представитель экологического департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Олег Нуждов.

Кроме свалки активисты обнаружили вывод канализационной трубы в овраг Поповского леса. Предстоит выяснить, кто отвечает за сброс отходов открытым способом.