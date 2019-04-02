«Мираторг» удвоил поголовье овец

Уникальная овцеферма плановой мощностью 3,3 тысячи тонн ягнятины в живом весе в год предусматривает круглогодичное стойловое содержание поголовья. Данная технология имеет ряд преимуществ перед выпасом на открытых пастбищах: осуществляется постоянный контроль всего производственного цикла – от осеменения до откорма – на одной площадке. Что, в совокупности с применением современных технологий по индустриальному выращиванию овец, позволяет достичь эффективности на уровне ведущих мировых производителей, гарантировать высокое качество мяса и гибко подстраиваться под потребности рынка.

Первые животные - овцематки с высоким генетическим статусом - были завезены на ферму в марте 2018 года. За счет получения приплода поголовье на ферме на конец года увеличилось до 21 тысяч животных. А в марте 20190-го на ферму поступило еще порядка 12 тысяч овцематок.

- Пилотная овцеводческая ферма в Курской области - первый шаг в реализации уникального проекта: в настоящий момент агрохолдинг рассматривает возможность создания новых овцеводческих ферм закрытого типа в нескольких регионах ЦФО, - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».