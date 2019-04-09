Курян будут заново прививать от кори

В Курской области в прошлом году было зарегистрировано два завозных случая кори.

А с начала этого года в области зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случая кори, из которых шесть в Курске.

В Российской федерации, в том числе в Курской области, с 1 апреля по 1 октября 2019 года проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори, сообщили в Роспотребнадзоре.

Кто подлежит "подчищающей иммунизации"?

Подчищающей иммунизации против кори подлежат:

- дети, не привитые против кори, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори, а также привитые однократно;

- взрослые в возрасте 18 - 35 лет, ранее не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори или привитые однократно;

- взрослые в возрасте 18 - 55 лет (включительно) из групп риска (работники образовательных учреждений, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица работающие вахтовым методом).

Кроме того, будут проведены мероприятия по вакцинации лиц, ведущих кочующий образ жизни и не имеющих постоянного места жительства, вынужденных переселенцев, мигрантов, отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Курской области призывает жителей региона уточнить свой прививочный статус (по месту жительства в своей поликлинике) и принять активное участие в этом профилактическом мероприятии с целью сохранения своего здоровья и здоровья своих близких.

Зараза идет на нас из Европы, считают в Роспотребнадзоре

История борьбы с корью насчитывает не одну сотню лет, однако реальная возможность снизить заболеваемость и смертность от этой инфекции появилась после начала массовой иммунизации, к которой у нас в стране приступили в 1963 году. Мероприятия по специфической профилактике кори в России, проведение активного эпидемиологического надзора за этой инфекцией привели к резкому снижению заболеваемости корью (в 620 раз по сравнению с довакцинальным периодом).

При этом сейчас в связи с отказами от иммунизации отдельных граждан и групп населения, борьба с распространением кори приобретает особую актуальность, считают в Роспотребнадзоре.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ в 2018 году корью заразились более 82,5 тысяч человек в 47 из 53 стран региона. Крайне неблагополучная ситуация по кори отмечена в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции.

Неблагополучие по кори в Европейском регионе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в Российской Федерации: в 2018 году увеличилось число завозов коревой инфекции из неблагополучных стран.