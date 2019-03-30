2019-03-30T10:34:13+03:00
Политика

Курские дороги приведут в порядок в течение шести лет

Год дорог текущим годом не ограничится
Яна ШЕЛЕСТ
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Брифинг, посвященный Году дорог.Яна ШЕЛЕСТ

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— Мной поставлена задача в ближайшие шесть лет привести дороги Курской области в нормативное состояние. При этом одной из главных целей мы видим повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах. Отдельное внимание - устройству линий наружного электроосвещения вдоль трасс, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения, — рассказал Роман Старовойт на брифинге, посвященном Году дорог в Курской области.

Реализация многих проектов займет несколько лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Реализация многих проектов займет несколько летФото: Яна ШЕЛЕСТ

Чтобы привести дороги региона в нормативное состояние понадобится шесть лет планомерной работы. Сейчас ремонта требуют 64 моста и 4,6 тыс. км из 17 тыс. км дорог области. В 2019 году объем средств регионального дорожного фонда составит порядка 7,6 млрд рублей, что на 40% выше уровня 2018 года.

— Сегодня таких автомобильных дорог уже 4,6 километров. чтобы решить эту проблему нам необходимо ежегодно ремонтировать более одной тысячи километров. В неудовлетворительном техническом состоянии находятся не только дороги, но и большое количество искусственных сооружений. Это мосты, водопропускные трубы, путепроводы. Так, например на автодорогах Курской области расположено 332 моста и путепровода. Из них 57 находятся в предаварийном состоянии, а еще семь - в аварийном. В общей сложности 64 объекта требуют ремонта. И очевидно, что это недопустимая ситуация, - отметил глава региона.

Реализация многих проектов займет несколько лет, это касается, в том числе, капитального ремонта северного и южного обходов вокруг Курска. Расширение трассы до четырех полос ожидает участок автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в районе Горшечного.

В Курске будут построены дороги по проспекту Плевицкой и проспекту Дружбы. В формате нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано 32 улицы общей протяженностью более 51 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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