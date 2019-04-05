2019-04-05T12:16:32+03:00
Происшествия

В курской райбольнице десять лет не было горячей воды

Пациенты вынуждены были греть воду с помощью кипятильников и мыться в тазиках
Ольга ДАНИЛОВА
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Под давлением общественности администрация больницы вынуждена была купить три водонагревателя. До этого пациентам не давали доступа к горячей водеПод давлением общественности администрация больницы вынуждена была купить три водонагревателя. До этого пациентам не давали доступа к горячей водеФото: из открытых источников
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В Дмитриевской центральной районной больнице, что в Курской области, десять лет не было горячей воды. Причина в том, что прекратила работу угольная котельная, которая обеспечивала медучреждение теплом и горячей водой. Альтернативы не появилось. По жалобе пациентов активисты побывали в Дмитриевской больнице в середине февраля 2019 года.

Жители Дмитриева жаловались на то, что им приходиться ложиться в стационар ЦРБ с собственными кипятильниками или электрочайниками и с помощью бытовых электроприборов решать проблему отсутствия горячей воды. Оказалось, что на самом деле в больнице горячая вода есть, но не во всех отделениях, к тому же используется она только сотрудниками учреждения «для служебных нужд». Например, при проведении операций или медицинских манипуляций. Пациенты же не могли использовать горячую воду, которую генерировали несколько водонагревателей.

Доходило до того, что люди приносил с собой тазики, грели воду в чашках, чтобы обеспечить себе минимальные гигиенические условия.

По словам главврача Дмитриевской ЦРБ Веры Коротаевой, медучреждение подготовило проект новой газовой котельной, цена которой составляет 14,5 млн. рублей. Медики рассчитывают получить необходимое финансирование в 2020 году. А пока найдено промежуточное решение – купили дополнительные водонагреватели и "открыли" к ним доступ для пациентов.

Купили водонагреватели под давлением общественности. На это пришлось "пустить" доходы больницы от оказания платных услуг населению. Приобрести три новых водонагревателя – по 30 литров каждый. Они обошлись больнице в 50 тысяч рублей. Оборудование установили в трех душевых кабинах. Решение временное. Между тем, обещают, что в следующем году приведут в порядок и больничные санузлы, который требуют ремонта. На это нужно 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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