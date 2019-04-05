Ремонт школ, бассейнов, благоустройство городской среды и возведение школы и храма

Всего более 2 млрд рублей пойдет на развитие Курской области в рамках социально-экономического партнерства между компанией «Металлоинвест» и администрациями Курской области и Железногорска

В этом году общий объем инвестиций в социальные проекты Железногорска и области составит более 2 млрд рублей. Из них свыше 1 млрд рублей – средства компании «Металлоинвест», 942 млн рублей - бюджета Курской области и около 100 млн рублей – вклад города Железногорска.

Уже подписана программа мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2019 год в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Администрациями Курской области и города Железногорска.

Важность документа прокомментировал врио губернатора региона Роман Старовойт:

- Михайловский ГОК является локомотивом региональной экономики Курской области. В 2018 году консолидированный бюджет региона получил от предприятий Металлоинвеста более 10 млрд рублей налогов. Мы благодарны акционерам и руководству компании за активную социальную деятельность и поддержку. Приоритет в программе СЭП 2019 отдан проектам в сфере развития инфраструктуры Железногорска. Мы стремимся повысить качество жизни в регионе, обеспечить комфортные условия для развития детей и молодежи, поддержать пожилых жителей края. Металлоинвест – наш ключевой партнер в решении этих задач.

- Михайловский ГОК является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем Курской области, активно участвует в социальном развитии Железногорска, где живут сотрудники комбината и их семьи. Мы находимся в постоянном и продуктивном диалоге с Администрациями Курской области и Железногорска. Механизм СЭП позволяет эффективно объединить ресурсы всех заинтересованных сторон на благо устойчивого развития города горняков и всей Курской области, - подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

- Железногорск стал одним из лучших городов Курской области благодаря Металлоинвесту, - в свою очередь уверен заместитель главы Железногорска Игорь Андреев. - Мы видим, как год от года меняется облик города, растут новые кварталы, появляются спортивные, образовательные объекты.

Если подробнее говорить о СЭП 2019 года, то в ее рамках предполагается реализация масштабной программы по реконструкции и ремонту автодорог в Железногорске, на которую Администрация Курской области выделила 100 млн рублей. Будут заменены устаревшие лифты в многоэтажных домах. Намечено возвести школу в микрорайоне 13.

Металлоинвест поддержит медицинские учреждения города, профильные средние специальные учебные заведения, будет помогать развитию детского спорта.

Важное значение в СЭП 2019 года отведено благоустройству города. В Железногорске будет продолжено строительство спортивных и игровых площадок, скверов, будут оборудованы безопасные пешеходные переходы. Также будет продолжено благоустройство городского парка им. Н.А. Никитина. Этот проект реализуется во взаимодействии с местным сообществом. Среди горожан провели социальные опросы, жители голосовали за функциональное и сервисное наполнение парка. На основе полученных данных была разработана новая концепция парка.

Также компания внесет свой вклад в ремонт школ, бассейнов «Нептун» и «Альбатрос», бассейнов в лицее и детских садах, строительство раздевалок на ледовом катке "Юбилейный". Дополнительное финансирование в 2019 году получит и ДК «Горняков», будут выделены средства на строительство храма в честь Великомученицы Варвары.

Также будет реализован масштабный научно-исследовательский проект совместно с НИИ ГПЭЧ (Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека), который позволит оценить воздействие производства на окружающую среду и здоровье людей.

Кроме того, в регионе продолжается реализация корпоративных социальных программ и грантовых конкурсов общественных инициатив "Здоровый ребенок", "Наша смена", "Наши чемпионы", "Сделаем вместе!", "Откликнись!", а также культурно-просветительских проектов благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Среди них - уже полюбившиеся курянам и железногорцам проекты: фестиваль «Золотые таланты», выставка ГМИИ им. Пушкина, гастроли театров, акция «Все на спорт».