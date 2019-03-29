«Счастливый взгляд» открыл в Курске Мегаоптику

28 марта сеть оптик «Счастливый взгляд» открыл в Курске флагманский салон – Мегаоптику. Масштабы салона, расположенного в самом центре на улице Ленина 86, впечатляют. В просторном торговом зале с современным дизайном и прекрасным освещением представлено более 3,5 тысяч моделей очков для взрослых и детей, контактные линзы, средства для ухода за оптикой, аксессуары и другие товары.

И что немаловажно – все это находится в зоне свободного доступа для клиента: очки можно брать и примерять со столиков и витрин, а еще около каждого стенда расположено зеркало.

«Все включено» для клиента

Но Мегаоптика – это не просто оптика с очками и аксессуарами. Ее главное отличие в том, что здесь клиенту предоставляется набор услуг по диагностике зрения и амбулаторному лечению. Новая оптика, по сути, выполняет функции офтальмологической клиники, хотя не полностью заменяет ее.

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— В Мегаоптике серьезная медицинская составляющая, - рассказывает Виктор Гордейчук, основатель сети «Счастливый взгляд». — В какой-то момент мы для себя решили, что будем развивать медицинскую услугу - заниматься диагностикой и амбулаторным лечением.

Поэтому Мегаоптика – это фактически формат полноценной клиники, только без хирургии. Настоящий центр диагностики, коррекции и лечения зрения.

— Сегодня не все оптики и государственные медучреждения могут удовлетворить потребности пациентов, - говорит Ирина Шикалович, главный врач сети «Счастливый взгляд». — Концепция нашей сети – максимально помочь людям в получении качественных медицинских услуг в области офтальмологии.

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С заботой о детях

В Мегаоптике два медицинских кабинета – для взрослых и детей, и аппаратного лечения глаз. Современное оборудование позволяет принимать пациентов с проблемами зрения любой сложности, и проводить диагностику детей с самого раннего возраста.

— Первые признаки миопии мы выявляем еще у дошкольников, как правило, при осмотре ребенка перед поступлением в школу, - говорит Ирина Шикалович. — Еще не начав учиться, дети уже испытывают проблемы со зрением.

В Мегаоптике принимают детей с шести лет. И самое главное, здесь возродили незаслуженно забытое аппаратное лечение. Пациенты могут пройти комплекс процедур для снятия зрительного напряжения и спазма аккомодации, лечения косоглазия, профилактики близорукости и глаукомы, плеоптического лечения амблиопии.

«Персонал – главное наше богатство»

Без специалистов с медицинской техникой такого уровня разобраться трудно. Для этого в Мегаоптике зрение проверяют лучшие офтальмологи.

— У нас работают только врачи высшей категории, все они проходят стажировку в нашем учебном центре по специально разработанной программе, - рассказывает Ирина Шикалович. — Высококвалифицированный персонал – это главное наше богатство.

В Мегаоптике не только хорошие врачи, но и лучшие мастера по изготовлению очков. Если нужно срочно отремонтировать или выправить оправу, то вам тоже сюда. Мастерская открытая, каждый желающий может понаблюдать за работой мастера.

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Справка:

Сеть «Счастливый взгляд» за 16 лет на оптическом рынке сумела стать лидирующей в отрасли. Первый салон оптики «Счастливый взгляд» открылся в Санкт-Петербурге в 2003 году. Сегодня по всей стране работают 197 салонов, десять из них - в Курске. За период существования салоны компании посетили 20 млн человек.

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