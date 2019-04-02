Отставка Николая Овчарова: почему мэр Курска оставляет свой пост

Как уже сообщала "КП", 2 апреля на заседании Курского городского собрания глава Курска Николай Овчаров попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном прекращении своих полномочий. Произошло это внезапно, по крайней мере для присутствовавших на заседании журналистов. Мало того, представителей СМИ попросили освободить зал. Обсуждали вопрос досрочной отставки главы Курска Николая Овчарова на закрытом заседании комитетов.

Впрочем, обсуждение было коротким и без какой-либо интриги, которой, конечно же, ждали журналисты. Все депутаты Курского Городского собрания единогласно проголосовали за отставку Николая Ивановича, также практически единогласно, как и не так давно, в ноябре 2017 года, голосовали за его назначение на этот пост. Ровным счетом никто из народных избранников не стал удерживать теперь уже экс-главу более в стенах горадминистрации.

Символично, что буквально накануне этого исторического для Курска события на здании мэрии установили новые электронные часы. Произошло это 1 апреля. Новые часы на горадминистрации теперь невольно символизируют, видимо, и принципиально новые времена для городского хозяйства.

В чем же секрет такой резкой перемены в мнении городских депутатов относительно главы города? Ответ напрашивается сам собой. Вопрос досрочной отставки, конечно же, уже давно и плотно обсуждался в кулуарах и для самих депутатов добровольный уход Овчарова не был сюрпризом. Это на самом деле была его воля. Ну или воля по неволе.

С момента прихода в регион относительно молодого врио губернатора Романа Старовойта, для Николая Ивановича начались нелегкие времена. Врио стал усиленно контролировать ситуацию в городе - начиная от состояния городского транспорта и дорог до уборки снега. Мало того, в свои рейды Стровойт неизменно брал Николая Овчарова и его подчиненных, причем, невзирая на выходные и праздничные дни.

Новые часы на здании мэрии отсчитывают новое времяФото: предоставлено пресс-службой

Высокие чиновники вынуждены были вслед за спортивным Романом Владимировичем "преодолевать дистанцию и рубежы" и как простые смертные прыгать через сугробы на окраинах и в центре города, ездить в тесной и нелепой городской маршрутке. Все это оказалось явно в диковинку для команды мэрии. А выложенные в соцсети для всеобщего обозрения "отчеты о мероприятиях" - фото и видео, на которых врио отчитывал пожилого мэра как нерадивого ученика - у населения Курска вызывало сотни комментариев, многие из которых оказались явно не лестными для действующей горвласти. Куряне в соцсетях требовали отставки Овчарова. Мол, в городе слишком много проблем, которые не решаются годами.

Между тем сам Николай Овчаров считает, что сделал для Курска за более чем десять лет своего правления немало. На заседании Горсобрания 2 апреля он отметил, что удалось разгрузить центр Курска в плане движения, практически решен вопрос с нехваткой мест в детских садах, горвласти ремонтировали детсады и расселяли ветхие дома. Этого, конечно, нельзя сбросить со счетов.

Между тем, нельзя не отметить, что сам образ "чиновника без галстука", который прививает сейчас на курской земле врио Роман Старовойт явно идет в разрез с образом "старой номенклатуры", к которой, безусловно принадлежит Николай Овчаров. И симбиоз областной и городской ветвей власти в таких условиях принципиально разного стиля жизни и руководства неизбежно привел бы к конфликту в верхах. Это, собственно, и произошло. Умудренный опытом Николай Иванович, скорее всего, не стал искушать судьбу и предпочел добровольно сложить свои полномочия. Тем более, что свою неплохую пенсию и не только он давно уже заработал.

СПРАВКА "КП"

9 ноября 2017 года по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов Курского городского Собрания был назначен на должность Главы города Курска Николай Овчаров. Николай Иванович родился в 1952 году в Фатежском районе Курской области.

Образование высшее. Окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильный транспорт» и Орловскую региональную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал на разных должностях в автотранспортном предприятии и горкоме партии Железногорска Курской области, Курском обкоме КПСС. В 1988 – 1994 г. и 1997 – 2000 г. – на руководящих должностях в крупных автотранспортных организациях. В 1995 – 1996 г. – заместитель главы администрации региона, председатель комитета по управлению государственным имуществом области. С ноября 2000 г. – заместитель Губернатора Курской области (одновременно четыре года возглавлял комитет по управлению госимуществом).

Дважды - в 2008 и 2013 году - избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского Собрания главой Администрации города Курска.

9 ноября 2017 года по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов Курского городского Собрания назначен на должность Главы города Курска.

Женат, имеет двоих сыновей и дочь.