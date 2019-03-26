Курянин ответил на вопрос и потерял 18 тысяч рублей

На одном из сайтов курянин Виктор Сергеевич Л. обнаружил заманчивое предложение от одного из банков: пройти опрос о качестве обслуживания в организации и получить за это деньги. Добросовестно ответив на все вопросы, Виктор Сергеевич ввел данные своей банковской карты в указанное на сайте поле и стал ждать вознаграждения.

Пара минут – и смс сообщила, что 18 тысяч рублей… списаны с карты. И только тогда, взглянув на экран планшета, мужчина понял, что оказался на сайте-двойнике, созданном мошенниками. Курянин сразу позвонил в банк и заблокировал все карты.

На самом деле подобных предложений - пройти различные опросы за деньги – в интернете очень много. Довольно часто такие опросы касаются работыи банков. Под таким предлогом могут орудовать мошенники.

Как все устроено

Виктор Сергеевич не заподозрил подвоха с самого начала, потому что, как правило, мошенники используют для своих махинаций логотипы и наименования действующих банков. Далее они просят ввести фамилию, имя и отчество – и начинается опрос, вопросы в котором напрямую связаны с работой банка. При этом ответы на некоторые из них позволяют зло-умышленникам получить информацию о том, как вывести с карты жертвы побольше средств с минимальными потерями. В завершении участнику предлагают ввести реквизиты своей банковской карты, чтобы перечислить заслуженное вознаграждение.

Как быть

Эксперты курского отделения Банка России предупреждают:

- Ситуация, которая произошла с Виктором Сергеевичем, может случиться с каждым. Даже если вы лишились денег по собственной неосмотрительности, обратитесь в полицию и подробно опишите произошедшее с вами. Так вы, по крайней мере, обратите внимание полицейских на схему мошенничества и, возможно, поможете другим не попасться на удочку.

И самое важное: никогда и никому, ни под какими предлогами не сообщайте сроки действия банковской карты, коды и пароли, тем более не вводить их на незнакомых сайтах.

Если подозреваете, что сведения о карте попали в руки мошенников, позвоните в банк и заблокируйте карту. Лучше не иметь доступа к своим деньгам на период перевыпуска карты, чем потерять их