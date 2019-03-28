Повышенный сахар – эпидемия XXI века

Сахарный диабет - хроническое заболевание, которое Всемирная организация здравоохранения определило как одну из наиболее опасных неинфекционных эпидемий XXI века наряду с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и хроническими обструктивными болезнями легких. И, надо отметить, не без причины.

Слишком много глюкозы в крови

Заболеваемость сахарным диабетом неуклонно растет во всем мире: последние данные диабетического атласа международной федерации диабета показывают, что сейчас на Земле проживает 382 млн людей, страдающих диабетом. А к 2035 году ожидается, что число живущих с диабетом возрастёт до 592 млн (это примерно один человек из десяти), при этом ещё 316 млн. будут иметь высокий риск заболевания диабетом 2-го типа. Опасность заключается в том, что более 59% этих пациентов не знают о своем диагнозе, и, следовательно, не получают лечения, что приводит к развитию тяжелых сосудистых осложнений и высокой смертности.

Сахарный диабет – это группа заболеваний, связанных с недостаточной продукцией инсулина и/или невосприимчивостью тканей к его действию, которые сопровождаются нарушением углеводного обмена и повышением уровня глюкозы в крови (гипергликемией). Наиболее распространенными являются сахарный диабет 1-го типа (инсулин-зависимый) и 2-го типа (инсулин-независимый), а также гестационный диабет, возникающий во время беременности. Они отличаются механизмами развития болезни, но имеют одинаковый биохимический признак – повышение уровня глюкозы в крови. В медицине это называется гипергликемия.

Классические признаки диабета

Для того чтобы поставить диагноз диабет, нужно установить повышение концентрации глюкозы в крови, по меньшей мере, в двух последовательных измерениях, проводимых в разные дни. Забор крови на анализ проводят в основном в утреннее время. Перед забором крови нужно удостовериться в том, что пациент ничего не ел вечером накануне обследования.

Сахарный диабет 2 типа является многофакторным заболеванием с наследственной предрасположенностью. Доказано увеличение распространенности сахарного диабета 2 типа в возрасте старше 45 лет с достижением максимальных значений в возрасте 65-70 лет. Среди лиц с ожирением распространенность сахарного диабета 2 типа составила 12%, а при сочетании возраста старше 45 лет и ожирения увеличивается до 15,1%. Классические признаки сахарного диабета очень яркие, и они заключаются в «четырех П»:

- полиурия (частое и обильное мочеиспускание);

- полидипсия (жажда);

- полифагия (избыточный прием пищи);

- похудание.

Сахарный диабет развивается в тех случаях, когда в организме имеется недостаточная секреция (выработка) инсулина поджелудочной железой либо недостаточное действие инсулина на периферии, то есть невосприимчивость к нему тканей.

В итоге появляются слабость, утомляемость. Невозможность в условиях отсутствия инсулина (либо невосприимчивость его тканями) использовать глюкозу крови приводит к появлению чувства голода, и у больных развивается полифагия. Несмотря на избыточное потребление пищи, больные отмечают похудание. Это связано с тем, что энергия, принятая с пищей в основном в виде углеводов, не может быть использована организмом, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. При повышении ее концентрации выше 8,8-9,9 ммоль/л происходит ее выделение с мочой, что приводит к большему потреблению жидкости вплоть до 7-8 литров в сутки.

Уровень глюкозы крови необходимо проверить при появлении следующих симптомов: гнойничковые поражения кожи (фурункулы, карбункулы, пиодермия); плохо заживающие раны, язвы в нижних конечностях; зуд в области гениталий и заднего прохода; утомляемость, слабость, раздражительность; судороги, зябкость, ощущение жара, ползание мурашек; снижение остроты зрения, которое не поддается коррекции линзами;

головокружение; слабость в руках.

Сахарный диабет более всего опасен развитием специфических сосудистых осложнений, приводящих к высокой инвалидности и смертности больных.

Национальный институт здоровья утверждает, что своевременные профилактические меры снижают риск заболевания диабетом 2 типа более чем на 50%. Изменение привычек, таких как питание и двигательная активность, – гарантия здоровья в будущем.

Профилактика – залог здоровья

Для предупреждения развития диабета 2 типа и его осложнений необходимо

иметь здоровый вес тела и сохранять его. Лишние килограммы - характерная особенность 80-90% больных с этим диагнозом. Чтобы вычислить свой индекс массы тела, надо разделить показатель веса (в килограммах) на показатель роста (в метрах), возведенный в квадрат.

Нормальный вес: ИМТ=18,5-24,9.

Избыточный вес: ИМТ=25-29,9.

Ожирение: ИМТ более 30.

Самым неблагоприятным для здоровья является накопление жировой ткани в области живота. Отложение жира можно оценить, измерив окружность талии. Норма этого показателя менее 94 см у мужчин и менее 80 см у женщин.

Также для профилактики диабета 2 типа полезна физическая активность умеренной интенсивности: около 30 минут в течение дня. Для снижения веса необходима дополнительная активность. Усиленные физические нагрузки значительно снижают содержание глюкозы в крови.

Пересмотр собственного рациона - первый шаг на пути к профилактике диабета. Пища, в которой сахар и рафинированные углеводы присутствуют в большом количестве, способна дать значительный толчок развития заболевания.

Не стоит забывать и о собственном психологическом состоянии. Любой стресс становится причиной резкого повышения давления, что приводит к нарушению углеводных процессов в крови человека. По статистике, именно сердечники чаще всего болеют сахарным диабетом. Поэтому так важно научиться избегать стрессовых ситуаций.

Юлия Шилина, врач-методист ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»,

Елена Суслина, врач-эндокринолог, руководитель Центра здоровья ОБУЗ «Курская городская больница №6».

фото из архива "КП"