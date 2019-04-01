Акция "КП": "Хочу домой!"

Знакомьтесь, это Маня, невероятно умная, благородная, уравновешенная девочка с нелегкой судьбой. Всю свою жизнь Маня скиталась по улицам в поисках хоть какой-то еды, заглядывала в глаза равнодушных прохожих, искала небольшой уголок, чтобы укрыть от дождя или скоротать морозную ночь. Ей всегда было не понятно, а что в тех больших зданиях с горящими окнами, что за той железной дверью, зачем люди ведут других собак туда, почему они такие счастливые и довольные, почему ее никто не зовет…

Каждый новый день Мани не отличался от предыдущего. В один прекрасный день Маня стала мамой и на свет появились девять щенят. Но прекрасное продолжалось не долго, Мане нечего было кушать и соответственно нечем кормить щенков, с каждым днем она становилась слабее и слабее. Щенки пытались выжить, съедая ее молочные железы. Из последних сил Маня уползла умирать. Она лежала и ждала, когда она перестанет чувствовать эту невыносимую боль, когда она побежит по радуге. Но тут пришли какие-то люди (потом выяснилось, что это был отлов), сделали укол и Маня уснула. Больница. Ветеринарный врач сделал ей операцию по удалению молочных желез. Приют в Чаплыгино. И тут у Мани началась новая жизнь - делить теплую будку с другими собаками и миску с похлебкой. После всех скитаний, Маня так полюбила свою будку, что не хочет их нее выходить, боясь потерять свой дом. Наверное, для нее это самое большое счастье. Но так хочется показать Мане, что может быть еще лучше, что у нее может быть добрый хозяин, который будет с ней гулять, вкусно кормить, баловать косточкой, который будет ее любить и заботится о ней. А еще у нее будет собственная будка, только ее, больше ничья, большая территория, которую она будет верно охранять.

Если найдется такой человек, который сможет подарить Мане счастливую жизнь, то она будет благодарно и преданно служить ему, охранять его семью. Собачка привита от бешенства.

Льготная стерилизация гарантирована.

Рекс

Очень красивый и разумный молодой мальчуган Рексик в поиске своей семьи и доброго хозяина .Послушный и контактный песик, которому очень не хватает хозяйского тепла и заботы. Похож на овчарку, ушки стоят.

Рекс

Рекс преданный друг и отличный охранник, который готов пойти за человеком в огонь и в воду. Мальчик привит против бешенства.

Бедняге очень нужен дом как можно скорее, ведь судьба собак из отлова непредсказуема...

Ксюша

Шикарная собачка Ксюша необычайной красоты сама пришла к воротам отлова, потому что в буквальном смысле изнемогала от голода, будучи брошенной неподалеку. Малышка совсем молоденькая, около шести месяцев. Ксюшкин симметричный окрас делает ее внешность буквально игрушечной. Собачка очень умная, покладистая и общительная. Она с готовностью позировала и с надеждой смотрела в объектив. Ведь мы - ее единственный шанс найти дом и доброго человека, который пригреет, погладит и гарантированно накормит. Не проходите мимо, Ксюша на улице, не имея даже будки замерзнет, у нее очень короткая шерсть.

Ксюша

Спасите бедняжку, она вас точно не разочарует.

Багира

Очаровательный пантеренок смоляного окраса Багира. Узница отлова. Возраст четыре месяца. Бедняжка была еще размером с ладошку, когда попала в пункт временного содержания, и находится там по сей день. Багирочка очень радуется любому человеческому вниманию, поэтому редкие минуты общения с работником передержки Леной для нее настоящее счастье. Девочка общительная, скромная и очень сообразительная.

Багира

Она провожает щенков, которых забирают, грустным взглядом. Неужели этого чуда никогда не случится с ней?

Багира, это собака, у котороый не было ни дня свободы без угрозы для жизни. Как не было собственной миски и доброго хозяина.

Привита дважды.

Стерилизована.

Линда

Милая молоденькая собачка Линдушка (около девяти мес) стала жертвой службы отлова. Девочка разумная, послушная, интеллигентная и бесконечно преданная. Размерчиком средняя, ближе к крупному. Кажется, малышка уже совсем забыла, что такое ласка и внимание.

Линда

Живет она практически в тюрьме, где таких же бедолаг еще очень много и все они мечтают лишь об одном - попасть в семью... Где накормят, обогреют и хотя бы изредка погладят, ведь это такое счастье для обделенных собачек из отлова.

Приезжайте за другом, который вас никогда не предаст и будет самоотверженно охранять.

Подружиться с Линдой не составит труда, она отчаянно ищет общения.

Девочка стерилизована, привита против бешенства.

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