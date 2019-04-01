Акция "КП": "Хочу домой!"

Умняшечка Рада, возраст шесть месяцев. Оказалась в руах беспощадной службы отлова. Собачка интеллигентная и благородная. Она преданно заглядывает в глаза людям, в ожидании доброго отношения, но его нет. Что ждет ее впереди? Скорее всего, ничего. От невостребованных собак могут избавиться в любой момент. За что она должна погибать? За человеческое равнодушие и безотвественность тех, кто ее бросил на улице?

Помогите Раде спастись. Эта прелесть будет служить вам верой и правдой много лет. Она из тех, кто пойдет за хозяином на край света.

Собака привита против бешенства и стерилизована.

Щенки привиты от бешенства

Три замечательных щенка, примерно три с половиной месяца, нуждаются в доме . Две девочки и мальчик стали жертвами отлова Курска. Их привезли совсем маленькими крохами вместе с мамой. На данный момент девочка с белой грудкой уже стерилизована, вторая в очереди. Малыши здоровы, ориентированы на человека, имеют охранные качества, будут среднего размера. Все трое привиты от бешенства.

Малыши ищут дом

Обратите внимание на них, а вдруг именно Вы можете спасти маленькую жизнь.

Крохам нужны добрые руки

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