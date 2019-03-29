В Курске начинается сезон клещей: как не подцепить заразу

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает о скором начале сезона активности клещей. Сезон клещей в Курской области начинается в конце марта – начале апреля и заканчивается в ноябре.

В прошлом году за медпомощью в Курской области по поводу присасывания клещей обратились 4500 человека, из которых 1393 человека дети.

- Клещи встречаются на всей территории области. Среди наиболее вероятных мест нападения, которые были названы пострадавшими, - лесные массивы, лесопарковые зоны, городские парки и скверы.

Клещи в Курской области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, туляремия, лихорадка Западного Нила (ЛЗН). В 2018 году в области был зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым боррелиозом, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Клещи почти слепые, зато обладают прекрасным обонянием

Клещ очень маленький и заметить его непросто. Взрослый клещ имеет длину 2-5 мм, однако самые крупные разновидности достигают 1–2 сантиметров в длину. Тело клеща состоит из головки и туловища, у него имеется четыре пары лап. Конечности состоят из шести члеников, которые заканчиваются парой коготков с перепончатой присоской. Коготки и присоски помогают клещам подниматься и удерживаться на растениях, цепляться за одежду человека или шерсть животных. Позади четвертой пары ног у клеща находятся дыхательные пластинки. На спинной стороне тела клеща есть щиток. Так описывают насекомое специалисты.

Зрение у клещей развито очень слабо, но они способны отличать свет от темноты. Взамен они обладают прекрасным обонянием, благодаря которому они и находят жертву: голодный клещ способен учуять жертву на расстоянии десятка метров.

Одевайтесь правильно

Клещи, как правило, поджидают жертву на травяной растительности, реже на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Стоит рядом с клещом оказаться человеку, как клещ, прицепившись к коже, одежде, ползет вверх, пока не найдет укромное место под одеждой, чтобы присосаться к телу.

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, нужно одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей: надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, предпочтительнее надеть однотонную светлую одежду, на ней клеща будет проще заметить, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой.

Аэрозоль вам в помощь

Желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15 – 20 минут.

Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу и перед применением, обязательно, необходимо прочитать инструкцию на конкретное средство.

Удалить клеща можно пинцетом, а рану обработать спиртом

Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. По возможности, следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение. Если нет такой возможности, удаляя клеща самостоятельно старайтесь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Удалять клеща следует вращательными движениями, так как устройство хоботка членистоногого напоминает буравчик. Ранку после удаления обязательно продезинфицируйте раствором йода, спирта.

Удалять присосавшихся клещей желательно используя специальные приспособления, например, пинцет. Не следует ждать, когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

За консультацией по поводу профилактики инфекций, передающихся клещами, можно получить по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86.