В Курской области в рейсовом автобусе обнаружили "траву" и запрещенные лекарства

В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни в рейсовом автобусе, следовавшем из Молдовы в Россию, таможенники обнаружили пакет с марихуаной и таблетки с психотропными веществами.

Во время таможенного контроля пассажирского автобуса Volvo, служебная собака по кличке «Индиго» уверенно обозначила, что в салоне есть запрещенные вещества. На верхней полке для багажа таможенники нашли бумажный сверток, в котором был полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, это была марихуана, почти семь грамм.

Пассажиры и водитель автобуса дружно отрицали свою принадлежность к пакету. Тогда таможенники проверили вещи пассажиров автобуса. В дорожной сумке с личными вещами гражданина Молдовы нашли 17 капсул, содержащих 3,8 грамма трамадола.

Владелец сумки заявил, что таблетки принадлежат ему и использует он их для лечения. О том, что лекарства надо декларировать таможенным органам и предоставлять разрешительные документы на ввоз в Россию, он не знал. Рецепт на лекарства и выписку из медицинской книги с назначением лечения соответствующими препаратами оперативно предоставить таможенникам не смог, сообщили в ведомстве.

В дальнейшем, в ходе проведенных совместно с сотрудниками отдела полиции по Рыльскому району оперативно-розыскных мероприятий, в контрабанде наркотиков признался 42–летний гражданин Молдовы. Полиция по факту контрабанды "травы" в значительном размере завели уголовное дело. Контрабандист задержан. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Против владельца капсул проверка продолжается.

А немецкая овчарка Индиго, получив за отлично выполненную работу от своего хозяина - кинолога аппетитное поощрение, продолжает нести свою нелегкую службу. За три года службы на таможенной границе она обнаружила более ста граммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ.