Курская область стала пилотным регионом в российско-германском «мусорном» проекте

В Курской области в одной из первых в стране начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас в регионе развернута система мониторинга вывоза мусора с помощью ГЛОНАСС. Работа по оцифровке данных и развитию системы продолжается.

Заместитель губернатора Алексей Смирнов на встрече руководителем российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» Маттиасом Вильхельмом и руководителем компонента «Взаимодействие с пилотными регионами» данного проекта Максимом Полищуком рассказал об опыте Курской области.

Цель проекта – содействие российским партнерам на федеральном и региональном уровнях при переходе на новую систему обращения с отходами. Оператор проекта – «Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ». С российской стороны официальным партнером выступает Министерство природных ресурсов и экологии.

Работа с пилотными регионами в рамках проекта будет вестись по индивидуальной программе в зависимости от существующей в области инфраструктуры, видов отходов, особенностей логистики. Областям окажут экспертно-методическую помощь в модернизации инфраструктуры и оборудования, корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО, разработке региональных программ и нормативных документов.

Региональные специалисты посетят образовательные модули и учебные мероприятия для повышения квалификации. Кроме того, для населения также возможна организация мотивирующих и обучающих мероприятий, например, по раздельному сбору мусора.

Стороны договорились заняться подготовкой соглашения, после чего перейти к определению направлений совместной деятельности.