В Курске суд не признал право собственности на жилой дом, построенный рядом с заповедником

Жалоба заповедника на решение Курского районного суда была рассмотрена 27 марта апелляционной инстанцией.

Кратко напомним суть. Решением Курского облисполкома 1988 года охранная зона заповедника была расширена с 1 до 3 километров. Помимо этого, введена норма, предусматривающая обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности, включая и строительство жилых домов.

До 2018 года в охранной зоне заповедника велось строительство индивидуальных жилых домов и никаких вопросов с согласованием и последующей регистрацией права собственности на ИЖС не возникало.

Однако после того, как охранная зона была поставлена заповедником на кадастровый учет, заповедник стал отказывать курянам в согласовании ввода в эксплуатацию построенных жилых домов. Это, в свою очередь, стало причиной последующих отказов Росреестра в регистрации права собственности граждан на недвижимое имущество. По имеющейся информации, отказ получили около 200 жителей Кукуевки.

Как прокомментировал председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук, региональными властями изначально была занята позиция о необоснованности действий заповедника.

– Мы исходили из требований действующего законодательства, согласно которому само по себе нахождение земельного участка в границах охранной зоны не означает запрет на его использование, поскольку в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима. Главное условие использования – это отсутствие вреда окружающей среде.

Именно такую позицию заняла администрация Курской области в судебном процессе, где была привлечена в качестве третьего лица по иску граждан о признании права собственности на объекты недвижимого имущества ввиду незаконного отказа заповедника в согласовании действий по их регистрации. Курский районный суд поддержал доводы и вынес решение об удовлетворении иска граждан. Решение было обжаловано заповедником.

Курским областным судом решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска о признании права собственности на жилой дом, возведенный в охранной зоне заповедника.

Администрация области с таким решением суда не согласна, будем обжаловать его в вышестоящие судебные инстанции и отстаивать права граждан, – подчеркнул Александр Ерменчук.