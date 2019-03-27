2019-03-27T16:37:27+03:00
Общество

В Курске суд не признал право собственности на жилой дом, построенный рядом с заповедником

Администрация региона намерена обжаловать решение
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Облсуд отменил решение первой инстанцииОблсуд отменил решение первой инстанцииФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Жалоба заповедника на решение Курского районного суда была рассмотрена 27 марта апелляционной инстанцией.

Кратко напомним суть. Решением Курского облисполкома 1988 года охранная зона заповедника была расширена с 1 до 3 километров. Помимо этого, введена норма, предусматривающая обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности, включая и строительство жилых домов.

До 2018 года в охранной зоне заповедника велось строительство индивидуальных жилых домов и никаких вопросов с согласованием и последующей регистрацией права собственности на ИЖС не возникало.

Однако после того, как охранная зона была поставлена заповедником на кадастровый учет, заповедник стал отказывать курянам в согласовании ввода в эксплуатацию построенных жилых домов. Это, в свою очередь, стало причиной последующих отказов Росреестра в регистрации права собственности граждан на недвижимое имущество. По имеющейся информации, отказ получили около 200 жителей Кукуевки.

Как прокомментировал председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук, региональными властями изначально была занята позиция о необоснованности действий заповедника.

– Мы исходили из требований действующего законодательства, согласно которому само по себе нахождение земельного участка в границах охранной зоны не означает запрет на его использование, поскольку в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима. Главное условие использования – это отсутствие вреда окружающей среде.

Именно такую позицию заняла администрация Курской области в судебном процессе, где была привлечена в качестве третьего лица по иску граждан о признании права собственности на объекты недвижимого имущества ввиду незаконного отказа заповедника в согласовании действий по их регистрации. Курский районный суд поддержал доводы и вынес решение об удовлетворении иска граждан. Решение было обжаловано заповедником.

Курским областным судом решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска о признании права собственности на жилой дом, возведенный в охранной зоне заповедника.

Администрация области с таким решением суда не согласна, будем обжаловать его в вышестоящие судебные инстанции и отстаивать права граждан, – подчеркнул Александр Ерменчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Здание музея Семенова в Курске, где произошел пожар, признано аварийным
В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину
В Курске воры вынесли из магазина 90 тысяч рублей и товар
Курянина обвиняют в краже аппаратов для маникюра
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
В Курске подвели итоги работы общественной организации «Товарищество Украина-Сейм»
В Курске в ДТП столкнулись четыре автомобиля
На поддержку курских фермеров в 2019 году направят 125 млн рублей
Под Курском нашли склад боеприпасов
В Курске пожарные спасли пятнадцать человек
Под Курском убойный цех работал с нарушениями
Директор курского Водоканала покинул свой пост
В Курске в многоэтажке произошел пожар
По Курску пройдет «Читающий маршрут», посвященный Всемирному дню театра
Курская полиция разыскивает подозреваемого в нанесении увечий
За три года в Курской области построят 16 детских садов
Прибавку к пенсии получат 43 тысячи курских пенсионеров
Под суд идет курянин, из-за которого в ДТП погибли два человека
Под Курском чиновников через суд обязали дать жилье ребенку-инвалиду
За неделю гриппом заболели более 5 тысяч курян
Под Курском перевернулся автомобиль
В Курске в доме-музее Семенова произошло замыкание