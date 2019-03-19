2019-03-19T11:55:55+03:00
Политика

В Курске выбрали "Красу полиции 2019"

Победительницей стала сотрудница патрульно-постовой службы УМВД России по Курску Мария Сысоева
Ольга ДАНИЛОВА
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Победительницы блистали не только красотой, но и профессиональными навыкамиПобедительницы блистали не только красотой, но и профессиональными навыкамиФото: УМВД России по Курской области.
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Традиционно в начале весны в региональной полиции выбирают самую сильную, профессионально грамотную и красивую сотрудницу органов внутренних дел.

Участницами стали сотрудницы различных подразделений региональных органов внутренних дел в возрасте до 30 лет. Конкурс проходит в два этапа. На первом в спорткомплексе «Динамо» девушки прошли огневые и физические испытания. Они показали знание устройства пистолета, умение его собирать и разбирать, а также показали навыки стрельбы, регулярно оттачиваемые в рамках служебной деятельности.

Свою силу и выносливость девушки представили в испытаниях челночным бегом и силовыми упражнениями. Обязательной проверкой стали боевые приемы борьбы, используемые при задержании нарушителей.

Семь сотрудниц, набравшие наибольшее количество баллов за все испытания, вышли в финал конкурса «Краса полиции 2019». Они представили различные подразделения городской и областной полиции.

На гала-концерте каждая участница подготовила масштабную программу. Девушки представили свои службы, рассказав об их важности и вкладе в общее дело обеспечения безопасности в регионе. Домашними заданиями стали кулинарный конкурс, домашнее творческое задание, и показ платьев, изготовленных самостоятельно.

Костюмы были изготовлены участницами из различных материалов. Их необходимо было не только показать, пройдя по подиуму, но и творчески представить.

Конкурс показал умение слаженно работать в коллективе, поскольку помощь в подготовке к испытаниям оказали коллеги девушек-участниц.

На конкурсе «Минута славы» девушки показали свои таланты. Большинство выбрали танцевальные номера, но в каждом была своя особенность.

Подарком для зрителей стало дефиле в вечерних платьях. Зрители еще раз убедились, что сотрудница полиции – прежде всего красивая девушка.

Победительницей стала младший сержант полиции сотрудница патрульно-постовой службы УМВД России по Курску Мария Сысоева.

Второе место присуждено рядовому полиции Светлане Толмачевой – сотруднице отдельного конвойного батальона УМВД России по г.Курску.

Третье место завоевала Следователь ОМВД России по Суджанскому району лейтенант юстиции Полина Ельникова.

В номинации «Лучший спортсмен» победу одержала лейтенант полиции Вероника Гусева – дознаватель Северо-Западного отдела полиции.

«Лучшим стрелком» стала юрисконсульт МО МВД России «Щигровский» капитан внутренней службы Юлия Куценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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