Береги своё сердце

В нашей стране осложнения от заболеваний сердечно-сосудистой системы в общей структуре смертности составляют более 55%. Чтобы не оказаться в этой статистике и сохранить физическое здоровье как можно дольше, необходимо следовать несложным рекомендациям специалистов.

Две группы факторов

За минувшие 15 лет в стране улучшилась диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. Была введена система оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению: в России создано 112 региональных сосудистых центров, 348 первичных сосудистых отделений в 80 субъектах Российской Федерации.

Однако, несмотря на достижения медицины, проблема не теряет своей актуальности. Во многом из-за факторов риска, взаимосвязанных и усиливающих действие друг друга.

К первой группе факторов риска относятся те, которые мы не можем изменить. Это возраст, пол (у мужчин инфаркты миокарда и мозговые инсульты развиваются в среднем на 10 лет раньше) и наследственность.

Под второй группой следует понимать те факторы, на которые человек может и должен влиять, чтобы уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. К ним относятся: курение, нездоровое питание, ожирение, избыточное потребление алкоголя, низкая физическая активность, артериальная гипертония, стресс, повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови.

Давайте рассмотрим подробнее, как эти факторы влияют на сердечно-сосудистую систему.

Жизнь сокращает даже одна сигарета

Согласно научным исследованиям, проведенным ВОЗ, курение является основным фактором риска развития инфарктов миокарда и микроинфарктов среди лиц моложе 50 лет.

В ходе проведенных исследований было выявлено, что при выкуривании одной сигареты сердце курильщика начинало работать в ускоренном ритме, который сохранялся на протяжении 10-15 минут, а в целом никотин заставляет сердце курящего сокращаться лишних 12-15 тысяч раз в сутки. Сердце курильщика быстрее изнашивается, сосуды теряют свою эластичность, мышечные волокна не успевают восстанавливаться и риск развития ишемических заболеваний увеличивается в несколько раз.

Инфаркт миокарда и стенокардия у курящих возникает в 10-12 раз чаще, чем у некурящих. Одна выкуренная сигарета сокращает жизнь на 5-15 минут, а постоянное выкуривание до 20-и сигарет в день – не менее чем на 5 лет.

Избыточное употребление алкоголя

Самым распространенным заболеванием у людей, злоупотребляющих алкоголем, называют алкогольную кардиомиопатию. Вторым по распространенности сердечным заболеванием среди лиц, злоупотребляющих спиртным, является инфаркт миокарда.

Ожирение у мужчин увеличилось в разы

В период с 1993 года по настоящее время распространенность ожирения у мужчин резко увеличилась с 9% до 27%, а у женщин в меньшей степени - с 28% до 31%

Люди, имеющие лишний вес, чаще страдают гипертонией, сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией, сонным апноэ (внезапная остановка дыхания во время сна), инсультом, ишемической болезнью сердца и внезапной сердечной смертью.

Избыточный вес сокращает жизнь на 5 лет, ожирение – на 15 лет.

Артериальная гипертония

Что касается артериальной гипертонии, то нормальные показатели артериального давления у взрослых здоровых людей не должны превышать 140/90 мм рт. ст.

Измерять артериальное давление следует как можно чаще. Частоту измерения давления, тактику лечения при его повышении определяет врач.

Доказано, что снижение употребления соли до 4,5 грамм в сутки снижает АД на 4-6 мм. рт.ст., снижение массы тела на 10 кг приводит к снижению АД на 5-20 мм.рт.ст., поддержание регулярной динамической физической нагрузки не менее 30 минут в день без перерыва снижает АД на 4-9 мм.рт.ст., прекращение употребления алкоголя снижает АД на 2-4 мм рт. ст., отказ от курения снижает АД на 10-20 мм.рт. ст., снижение сахара в крови пропорционально приводит к снижению АД.

Правильное лечение снижает риск развития инсульта на 60%.

Сахар и холестерин в крови должны быть в норме

Сахарный диабет является заболеванием, которое нарушает обмен веществ в организме из-за постоянного повышенного уровня сахара в крови.

Чтобы остановить или замедлить процесс атеросклероза коронарных сосудов (сосудов сердца) при сахарном диабете, нужно нормализовать не только гликемию натощак, но и следить, чтобы сахар крови через 2 часа после еды был в пределах нормы (не более 7,8-8,0 ммоль/л).

Что касается холестерина, то организм сам вырабатывает его в количествах более, чем достаточных для удовлетворения собственных нужд. Однако человек получает холестерин еще и с пищей. Избыток холестерина накапливается в стенках кровеносных сосудов и формирует атеросклеротическую бляшку. Оптимальный показатель общего холестерина крови - менее 5 ммоль/литр.

Чтобы держать в норме эти показатели необходимо следить за правильностью рациона питания. Здоровому человеку в сутки надо употреблять не более 5 чайных ложек сахара (варенья, меда и др.) и ограничить прием в пищу животных жиров.

Все наши беды – от стресса

В результате стресса часто наблюдаются гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. При стрессе активируется центральная нервная система, которая дает сигнал железам внутренней секреции к выработке различных гормонов. Выброс гормона стресса (норадреналина) приводит к учащенному сердцебиению, чрезмерному сужению и повреждению сосудов, повышению артериального давления и нарушению кровообращения в различных органах.

Негативное действие гормонов стресса усугубляется тем, что современный человек, в отличие от первобытного, при стрессе редко пускает в ход мышечную энергию.

Для предотвращения сосудистых осложнений после стресса человеку необходимо «выпустить» гнев или обиду через усиление физической нагрузки (работа в огороде или по дому, пробежка, физические упражнения).

Будьте здоровы, живите дольше! И берегите сердце!

Ольга Бугрова,

врач-методист ОБУЗ «Центр медицинской профилактики».