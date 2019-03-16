Первая жертва весеннего льда: под Курском утонул восьмилетний ребенок

15 марта днем двое восьмилетних детей гуляли одни на улице в городе Рыльске, где они и проживают. Около домов протекает река Сейм, дети, находящиеся без присмотра родителей, вышли на лед в заливе. Хрупкий лед провалился, дети оказались в воде.

Один школьник добрался до берега, а второй ушел под воду. Позже в «Службу спасения» обратился мужчина и рассказал, что пропал, а возможно и утонул ребенок. Прибывшие на место службы обследовали территорию, но ребенка найти не смогли.

16 марта рано утром на водоем приехали водолазы. Глубина затона здесь достаточно большая и достигает трех метров. Спустя четыре часа, в 10.30 специалисты в воде обнаружили погибшего малыша.

По факту гибели ребенка Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области начал процессуальную проверку. Семья, в которой проживал ребенок, характеризуется положительно, сообщили в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета по Курской области в очередной раз предупреждает родителей о необходимости постоянного контроля за детьми в момент их нахождения на улице.

Спасатели просят родителей провести беседы и объяснить детям опасность игр на водоемах, особенно в период таяния льда!

— Помните: вода не прощает ошибок! – напоминают в ГУ МЧС.