2019-03-16T12:36:48+03:00
Происшествия

Первая жертва весеннего льда: под Курском утонул восьмилетний ребенок

Трагедия произошла в Рыльске на реке Сейм
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Глубина затона здесь достаточно большая и достигает трех метровГлубина затона здесь достаточно большая и достигает трех метровФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

15 марта днем двое восьмилетних детей гуляли одни на улице в городе Рыльске, где они и проживают. Около домов протекает река Сейм, дети, находящиеся без присмотра родителей, вышли на лед в заливе. Хрупкий лед провалился, дети оказались в воде.

Один школьник добрался до берега, а второй ушел под воду. Позже в «Службу спасения» обратился мужчина и рассказал, что пропал, а возможно и утонул ребенок. Прибывшие на место службы обследовали территорию, но ребенка найти не смогли.

16 марта рано утром на водоем приехали водолазы. Глубина затона здесь достаточно большая и достигает трех метров. Спустя четыре часа, в 10.30 специалисты в воде обнаружили погибшего малыша.

По факту гибели ребенка Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области начал процессуальную проверку. Семья, в которой проживал ребенок, характеризуется положительно, сообщили в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета по Курской области в очередной раз предупреждает родителей о необходимости постоянного контроля за детьми в момент их нахождения на улице.

Спасатели просят родителей провести беседы и объяснить детям опасность игр на водоемах, особенно в период таяния льда!

— Помните: вода не прощает ошибок! – напоминают в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Курске активисты проверили контейнерные площадки
Курянина признали экстремистом за пост в соцсети
Библиотека Курского музея археологии пополнится уникальной коллекцией книг
В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»
В Курске пройдет концерт в честь вхождения Крыма в состав России
В Курске пройдет велогонка
Курянин ради блока сигарет с ножом совершил налет на павильон
В Курске ограбили круглосуточный магазин
Курская пенсионерка погорела на взятке полицейскому
Курян приглашают в "Кино в театре"
Сотрудникам курской фирмы погасили долг по зарплате в два с половиной миллиона
В Курске под суд идет женщина, торговавшая опасной детской одеждой
В Курске на Сеймском рынке продавали запрещенную колбасу
Под Курском «Волга» улетела в кювет
В Курской области начали готовиться к сезону пожаров
В Курской области пройдет досрочный этап сдачи ЕГЭ
Куряне продегустируют молочную продукцию
Курские волейболистки отправятся во Владивосток
Под Курском подростка будут судить за кражу музыкальной колонки
Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе
В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину