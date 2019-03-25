2019-03-25T10:39:23+03:00
Недвижимость

Роман Старовойт предложил директору курского Водоканала покинуть свой пост

Врио губернатора отреагировал на жалобы курян
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт приехал на Клыкова.

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Роман Старовойт отреагировал на жалобы курян, проживающих на проспекте Клыкова. Жители домов, прилегающих к Крутому Логу, неоднократно жаловались на то, что в овраг сбрасываются фекальные воды. В соцсетях появилось обращение курян к руководителю области с просьбой вмешаться в ситуацию.

Врио губернатора приехал на Клыкова вместе с руководителем городского Водоканала Николаем Цукановым и мэром города Николаем Овчаровым.

В овраг сбрасываются фекальные воды

В овраг сбрасываются фекальные воды

— Сегодня приехал на Клыкова, чтобы лично оценить ущерб от действий городских коммунальщиков - слива сточных вод из многоквартирных домов в ближайший лог. Из-за этого загрязнялась река Моква. Это происходит ещё с 2015 года, когда здесь были построены первые дома. При этом Водоканал все эти годы брал с жителей деньги, - сообщил Роман Старовойт на своей страничке в соцсетях.

Николай Цуканов пояснил, что схема для стоков временная, и в 2019 году будет построена другая станция. По словам директора Водоканала, проектная документация разработана.

— Это ложь — местные жители показали мне официальные документы, в которых новую станцию им обещали построить еще в 2018 году. Людей, как и меня, обманули, - отреагировал врио губернатора.

Роман Старовойт предложил Николаю Цуканову покинуть свою должность. А в районе сброса канализации попросил обеспечить дежурство.

Спасатели оборудовали постоянный пункт наблюдения

Спасатели оборудовали постоянный пункт наблюдения

Рядом с временной канализационной насосной станицей установили вагончик. Спасатели оборудовали постоянный пункт наблюдения, подвели к нему электричество. Теперь специалисты водоканала в постоянном режиме следят за тем, чтобы сбросов сточных вод больше не происходило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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