2019-03-22T10:39:17+03:00
Общество

Курские таможенники изъяли полкило черной икры

Деликатес пыталась вывезти из России гражданка Украины
Яна ШЕЛЕСТ
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Икру изъяли и отправила на экспертизуИкру изъяли и отправила на экспертизу
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В автомобильном пункте пропуска Теткино курские таможенники задержали гражданку Украины, которая хотела нелегально вывезти из России 496 граммов черной икры. При прохождении контроля женщина сказала, что у нее нет товаров, подлежащих декларированию, а также запрещенных к перевозу через границу Евразийского экономического союза.

Гражданка начала проходить через металлодетектор, но сработала сигнализация. Тогда женщина достала из верхней одежды пластиковый контейнер с черной икрой. Она пояснила, что «подарок» передал ей родственник, проживающий в Москве. О том, что при весе икры более 250 граммов ее необходимо декларировать и предоставлять разрешительные документы, она не знала.

Икру изъяли и отправила на экспертизу. Эксперт выдал заключение, что в контейнере находилась икра непастеризованная осетровых рыб весом 496 граммов, обработанная поваренной солью и изготовленной не заводским способом.

В отношении граждански соседнего государства составили протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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