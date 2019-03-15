2019-03-15T13:37:41+03:00
Звезды

В курском драмтеатре представили премьерный спектакль

Постановку «Свободная пара» можно будет увидеть на малой сцене
Ольга ДАНИЛОВА
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Премьера спектакля "Свободная пара".

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16 марта на Малой сцене Курского драматического театра имени Александра Пушкина состоится премьера спектакля "Свободная пара" (18+) по пьесе Дарио Фо.

На сцене разгораются итальянские страсти в 2-х действиях!

Постановка рассказывает о "свободном браке" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Постановка рассказывает о "свободном браке"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Что вы знаете о браке? «Все!» - ответят молодожёны. «Ничего....» - заметят опытные супруги с десятками совместных лет за плечами. Что такое свобода в браке? Как ею распоряжаться? И, главное, нужна ли она? Муж предлагает жене жить в браке по законам свободной пары, без взаимных обязательств и верности.

Он с неудержимостью следует предложенным правилам. И вот, через какое-то время, супруга принимает условия игры......

Игра актеров не оставит зрителей равнодушными Фото: Светлана ВОЛКОВА

Игра актеров не оставит зрителей равнодушнымиФото: Светлана ВОЛКОВА

Традиционный юмор, эксцентричность, присущие итальянским пьесам, особенно полюбились российскому зрителю. Но сквозь смех непременно пробиваются ирония и грусть …

А прием «театр в театре» делает спектакль необычным и интригующим.

Нобелевский лауреат, блестящий современный итальянский драматург Дарио Фо в соавторстве с супругой Франкой Раме написали яркую, искрометную пьесу «Свободная пара».

Блистательный актер, известный режиссер, самый популярный из ныне живущих драматургов Италии, Дарио Фо уже более сорока лет притягивает к себе внимание критиков и поклонников театра, всегда переполняющих залы на его спектаклях. Дарио Фо называют паяцем. По мощи воздействия на аудиторию сравнивают с Савонаролой. Пьесы Фо давно и много идут на сценах театров всех континентов. Пьесы Дарио Фо очень много ставятся за пределами Италии: согласно статистике, каждый день в мире играются до 400 спектаклей по его комедиям.

Прием «театр в театре» делает спектакль необычным и интригующим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прием «театр в театре» делает спектакль необычным и интригующимФото: Светлана ВОЛКОВА

Веселая и в то же время грустная постановка не оставит равнодушными зрителей. А то, как разворачиваются действия в камерной обстановке малой сцене, невольно делает всех присутствующих участниками спектакля. Премьерный спектакль можно будет увидеть в драмтеатре еще до конца нынешнего сезона.

Режиссер- постановщик - заслуженная артистка России Елена Гордеева,

художник – постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов, музыкальное оформление – Мария Нестерова

В спектакле заняты: Мария Нестерова, Андрей Колобинин, Сергей Репин, Екатерина Прунич, Дарья Ковалева, Александр Курицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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