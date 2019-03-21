2019-03-21T14:47:59+03:00
Звезды

В Курске выступил Михаил Шуфутинский

В команде с мэтром шансона играет курский музыкант
Светлана ВОЛКОВА
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Михаил Шуфутинский в Курске.

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20 марта в Курске концерт дал мэтр отечественного шансона Михаил Шуфутинский. Зал был практически полон. А Михаил Захарович напомнил, что очень давно уже не приезжал в Курск. Однако в зале нашлось несколько зрителей, которые помнят еще его последний концерт в нашем городе.

С мэтром эстрады гастролирует музыкант из Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

С мэтром эстрады гастролирует музыкант из КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Петь буду в основном старые песни, потому что, как ни странно, именно их публика любит больше всего, - отметил исполнитель.

Песни Михаила Шуфутинского любимы слушателями всей страны. Его лирические композиции «Ночной гость», «Третье сентября», «Душа болит», «Дядя Паша», «Пальма де Майорка» и многие другие звучат в эфирах радиостанций, их поют в ресторанах, они раздаются из окон автомобилей…

Кусркие поклонницы дарили 70-летнему исполнителю букеты цветов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кусркие поклонницы дарили 70-летнему исполнителю букеты цветовФото: Светлана ВОЛКОВА

Шуфутинский любит своих слушателей, и публика отвечает ему взаимностью, раскупая билеты и устраивая замечательный прием популярному шансонье. Так было и в этот раз. Михаил Шуфутинский не боится экспериментов в своем творчестве, но в последние годы он вернулся к классическому шансону, который звучит на его альбомах «Москва-Владивосток», «Наколочка», «Соло», «Love story»…

Впрочем, на концерте прозвучали как самые старые песни, из ранних альбомов, так и новые. Это «Марджанджа» и «Обожаю», «Сингарелла» и «Одесса», «Сгорая плачут свечи» и «Левый берег Дона», а также многие другие. Все это композиции, которые вошли в «золотой фонд» российского и международного шансона.

Концерт прошел с аншлагом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт прошел с аншлагомФото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт Михаила Шуфутинского прошел в сопровождении вокального дуэта и с участием танцевальной шоу-группы «Атаман». Кроме того, как оказалось, в команде с Шуфутинским выступает курский музыкант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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