«Мираторг» планирует открыть набор по 650 вакансиям

«Мираторг» является крупнейшим инвестором в агропромышленный сектор экономики области. Совокупный объемом инвестиций на конец 2018 года составил более 25,1 миллиарда рублей. Агрохолдинг продолжает наращивать производственные мощности, создавая в регионе новые рабочие места и обеспечивая своих сотрудников стабильной работой, социальными гарантиями и полностью белой заработной платой.

В настоящий момент на животноводческих предприятиях холдинга в регионе – свиноводческих и молочной фермах, а также фермах по производству розовой телятины и ягнятины - задействовано более тысячи сотрудников. Создание новых рабочих мест связано с созданием новых свиноводческих площадок, которые агрохолдинг планирует запустить до конца года в рамках масштабного проекта по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона в Рыльском, Фатежском и Золотухинском районах.

На новые предприятия потребуются: специалисты по производственному учету, ветеринарный врачи, операторы, трактористы, водители автобусов, контролеры, инженеры, наладчики, слесари автоматизированных систем управления и пр. При приеме на работу предпочтение будет отдаваться местным жителям. Для сотрудников холдинга организована доставка до мест работы корпоративным транспортом, предоставляется спецодежда и питание на производстве.

- «Мираторг» заинтересован в привлечении как квалифицированных кадров, так и людей без специального образования и опыта работы. Агрохолдинг на своих предприятиях регулярно проводит дополнительное обучение для сотрудников, а также создает все условия для профессионального роста и развития работников в компании, - пояснили в пресс-службе компании.