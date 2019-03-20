Курские пожарные вызволили из горящего дома 20 человек

20 марта примерно в 8:45 в Курске на улице Литовской в многоквартирном трехэтажном доме произошел пожар. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. Из окон дома вырывалось пламя, дымом заволокло всю округу.

На место ЧП оперативно приехали пожарные, полиция, несколько автомобилей скорой помощи. Огнеборцы начали спасать жильцов. С помощью пожарной лестницы в самоспасах спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе и восемь детей. Два человека пострадали, их отправили в больницу.

Из окон дома вырывалось пламяФото: Соцсети

В результате пожара в квартире выгорела комната, огонь повредил мебель и личные вещи. Благодаря оперативности и профессионализму огнеборцев трагедии удалось избежать - никто из жильцов не погиб!

С огнем боролись 78 человек и 19 единиц спецтехники, в том числе от МЧС – 61 человек и 14 единиц техники. Причину пожара и причиненный огнем ущерб устанавливают специалисты.

С огнем боролись 25 человек и семь единиц спецтехникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Берегите свои жизнь и здоровье!

В квартире выгорела комнатаФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.