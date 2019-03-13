2019-03-13T21:10:08+03:00
Происшествия

Курянка снимала с детей золотые серьги и крестики

Ювелирные изделия она сдавала в ломбард
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Суд признал виновной курянку в грабежах и кражахСуд признал виновной курянку в грабежах и кражахФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

32-летняя жительница Курска на улице встречала девочек, которые возвращались из школы, отвлекала их разговорами или поправляла шапки, а сама в это время снимала со школьниц золотые серьги.

Кроме того, в детском саду, куда она приводила сына, женщина похищала у воспитанников золотые цепочки с крестиками и серьги. Похищенные ювелирные изделия она сдавала в ломбард, а деньги тратила на продукты питания.

Промышленный районный суд признал виновной курянку в грабежах и кражах. Злоумышленнице назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24