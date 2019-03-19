2019-03-19T16:26:58+03:00
Происшествия

В Курской области осудили воспитательницу, заклеившую ребенку рот скотчем

Женщине назначили полтора года исправительных работ
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщине назначили полтора года исправительных работЖенщине назначили полтора года исправительных работФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Воспитательница детского сада № 3 поселка Коренево в один из будних дней в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, разозлившись на поведение четырехлетнего воспитанника, толкнула его рукой, да так сильно, что мальчик упал под стол. 20 июня 2017 года женщина ударила того же ребенка по щеке рукой. Еще одному малышу педработник заклеила рот скотчем.

В Курске вынесли приговор воспитательнице, которая заклеивала детям рот скотчем

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Свидетелем произошедшего стала помощник воспитателя, которая рассказала обо всем родителям, а те – заведующей дошкольным учреждением. Руководитель поставила в известность Управление по образованию, опеки и попечительства Кореневского района. Воспитатель получила выговор.

Через некоторое время воспитательницу уволили по статье о применении методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над воспитанником. Женщина с таким решением не согласилась и подала иск в суд, но судья все оставил в силе.

Через год после увольнения бывшая педработник подала еще один иск в суд с требованием восстановить ее на прежней работе и выплатить компенсацию за тот период, когда она не работала. Кореневский районный суд, рассмотрев иск, решение об увольнении оставил без изменений. Не согласившись с решением районного суда, бывшая воспитатель подала апелляцию в Курский областной суд, который тоже все оставил без изменений.

При этом произошедшим заинтересовался следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело ст. 156 УК РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, при этом деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК комитета по Курской области собрал достаточно доказательств. 39-летнюю жительницу Кореневского района суд признал виновной. Воспитательнице назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Также женщине запретили заниматься преподавательской деятельностью на два года.

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Такое, казалось, и в кошмаре не увидишь: приводишь трехлетнюю дочь в детсад, там ей воспитатели за непослушание заклеивают рот скотчем, ты требуешь наказать педагогов-садистов, а в итоге сама оказываешься на скамье подсудимых (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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