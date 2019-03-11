«Мираторг» запустил производство фирменных тефтелей

«Мираторг» - ведущий оператор мясного рынка России. Приоритетным направлением деятельности компании является увеличение производства высококачественной и доступной продукции, ориентированной на конечного потребителя. Для максимального удовлетворения потребительских запросов предприятия агрохолдинга регулярно совершенствуют существующие рецептуры и разрабатывают новые, расширяя ассортимент продукции.

В составе тефтелек «Любительских» только натуральные высококачественные ингредиенты - нежная свинина, отборный рис, душистые пряности и приправы. Тефтели подойдут для приготовления супов и тушения, являются и хорошим решением для тех, кто ценит свое время. Новинка калибрована по весу и величине, а высокотехнологичная упаковка гарантирует свежесть продукта в течение 15 суток при температуре хранения от — 1,5 до 4 °С.

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- При разработке новой продукции мы не только стремимся создать продукт, вкусовые качества которого отвечают предпочтениям большинства наших покупателей, но и сделать его максимально удобным в использовании, и, конечно же, безопасным. Поэтому вся продукция, изготавливаемая на предприятии, проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства – от сырья, поступающего с собственных свинокомплексов агрохолдинга «Мираторг» до транспортировки продукции в торговые сети, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.