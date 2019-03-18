Курян обманывают с помощью сайтов объявлений

Несмотря на то, что администрация интернет ресурсов постоянно предупреждает пользователей о том, что нельзя переводить задаток за товар или сообщать свои персональные данные – потерпевших становится все больше, отметили в полиции.

Так 67-летний житель Курска разместил на сайте объявление о сдаче в аренду гаража. На него вскоре откликнулись. Незнакомцы выразили согласие снять бокс и предложили перевести деньги на банковскую карту. Мужчина согласился, и злоумышленники попросили его подойти к ближайшему банкомату. Пожилой курянин признался, что не умеет обращаться с современной техникой, тогда собеседники пообещали помочь. Выполняя инструкции злоумышленников, курянин перевел неизвестно куда более 90 тысяч рублей.

Похожим образом обманули и курскую пенсионерку. Женщина предлагала в сети свои услуги в качестве сиделки для пожилых людей. Те, кто ей позвонил, согласились на все условия и дали номер якобы курского инвалида, за которым нужно было ухаживать. На телефон, на самом деле зарегистрированный в Воронеже, ответила женщина, которая подтвердила информацию и предложила аванс за работу через терминал. Отойдя от банкомата, пенсионерка стала беднее на 28 тысяч рублей.

Еще одного мошенника курским полицейским удалось вывести на чистую воду. На том же сайте фигурант разместил объявление о продаже источника бесперебойного питания. Когда нашлись покупатели, потребовал внести задаток 10 тысяч рублей. Курянин, перечислив деньги на указанную банковскую карту, товара так и не дождался и обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что кредитка принадлежит пожилой жительнице города Орла, а к совершению преступления причастен ее сын. Вовлекая мать в криминальный бизнес, он не уведомил ее, от кого и за что поступали деньги. Женщина выполнила его просьбу и перечислила деньги, куда он попросил. Сейчас прежде судимый молодой человек вновь стал фигурантом уголовного дела и ответит перед законом за содеянное. Уголовный кодекс предусматривает в таких случаях наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в полиции.

Полицейские еще раз предупреждают – верить незнакомцам опасно. Следует тщательно проверять любую информацию при общении в интернете. Покупать можно только тот товар, который вы видите своими глазами. И главное – передавать третьим лицам свои персональные или банковские данные нельзя, ни при каких обстоятельствах. Если вы или ваши близкие оказались в похожей ситуации – незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02, 102 или 112.