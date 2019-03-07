Курские мусорки оборудуют видеокамерами

Мусорная проблема, пожалуй, одна из самых острых в Курской области. С 1 сентября 2018 года значительно выросла плата за вывоз мусора. Получая баснословные цифры в квитанциях, куряне постоянно выражали недовольство.

В администрации Курской области прислушались к жалобам курян, и 17 декабря 2018 года вышел приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области об изменении и снижении норм накопления твердых коммунальных отходов. Плата, взимаемая с жителей, значительно уменьшилась.

На основе полученных данных можно сделать расчеты, сколько мусора вывозится фактически

Куряне немного успокоились, но региональный оператор по обращению с ТКО остался недоволен. Началось большое мусорное противостояние. Региональная администрация настаивает на том, чтобы тарифы на вывоз мусора не росли, а население платило за фактически утилизированные отходы, а не «воздух», который вывозит полупустые мусоровозы.

На экране ситуационного центра журналистам продемонстрировали работу комплекса по контролю за вывозом мусора. Все мусоровозы, курсирующие по области, подключены к системе ГЛОНАСС, и отслеживается в режиме реального времени. На интерактивной карте видно, когда и во сколько мусоровоз был на той или иной контейнерной площадке.

Ряд площадок, а также мусорный полигон в Октябрьском районе, куда привозят отходы, оборудованы камерами видеонаблюдения. На основе полученных данных можно сделать расчеты, сколько мусора вывозится фактически.

На интерактивной карте видно, когда и во сколько мусоровоз был на той или иной контейнерной площадке.

— Мы хотим сделать так, чтобы куряне платили за фактические оказанные услуги, а не за эфемерные расчеты, - рассказал заместитель губернатора Алексей Смирнов. —Конечно, не получится сделать так, чтобы учет шел по каждой квартире. Но с помощью современных технических средств мы вместе с региональными операторами будем видеть реальную картину: сколько машин работает, количество вывозимого ими мусора, знать вес мусоровоза на полигоне. Этот процесс новый, здесь Курская область далеко впереди других регионов.

Презентовать данный опыт планируется на совещании ЦФО по мусорной тематике. Провести его планируется в Курской области. Наш регион готов стать пилотным и внести свои инициативы в мусорную реформу.