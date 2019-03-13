На паллиативную помощь в Курской области направят 53 миллиона рублей

На развитие паллиативной помощи в 2019 году в Курской области будет направлено ококло 53 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

– Паллиативная помощь - один из важнейших направлений развития здравоохранения, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. В Курской области проживает 1740 больных, которым необходима такая помощь. В этом году из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено 53 млн рублей. Люди должны лечиться в хороших условиях, получая все необходимое. Очень важно, что у нас есть специалисты, которые этим занимаются профессионально, – подчеркнула Ирина Хмелевская.

По словам главного врача областной детской больницы Игоря Зори, паллиативная помощь – это одна из сложнейших отраслей медицины, которая кардинально отличается от всех других видов помощи, потому что не направлена на выздоровление. Основная цель – улучшение качества жизни неизлечимо больного пациента и его семьи. Сегодня в Курской области паллиативная помощь оказывается 109 детям.

– Такая помощь нужна не только онкобольным. Есть пациенты с диагнозами сахарный диабет, различными неврологическими заболеваниями, которым необходим особый уход. Все виды оказания этой медицинской помощи требуют лицензии, а чтобы ее получить, надо соблюсти ряд требований: начиная от подготовки медицинских кадров и заканчивая специализированным оборудованием, – сказал он.

В прошлом году 40 врачей и 40 медицинских сестер прошли обучение на базе КГМУ. Для детской областной больницы закуплено четыре автомобиля, которые применяются для оказания выездной помощи тяжелобольным. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, откашливатели, глюкометры и другое необходимое оборудование.

Вся паллиативная помощь оказывается бесплатно. Помимо областной детской больницы, ее можно получить в Октябрьской ЦРБ, на базе первой и второй курских больниц. Налажено сотрудничество и с федеральными медицинскими центрами, где курские дети проходят лечение. В прошлом году его получили 872 ребенка.

В рамках пресс-тура журналисты побывали в семье паллиативной больной Екатерины Поповой. Девушке выездная патронажная бригада передала и научила пользоваться медицинским оборудованием для искусственной вентиляции легких. По словам ее отца Владимира Попова, медработники семью не оставляют, всячески поддерживают, назначают лечение.

Третий объект, который посетили корреспонденты, – отделение паллиативной помощи на базе Курской клинической психиатрической больницы, рассчитанное на 70 коек. Оно открыто еще в 1993 году и находится в отдельном здании на территории больницы. Сейчас здесь находятся 64 неизлечимо больных. Как рассказал заведующий отделением Руслан Аллилуев, все пациенты обеспечены обезболивающими препаратами. По показаниям организуются консультации узких специалистов непосредственно в палатах, проводятся дополнительные лабораторные обследования. У больных неонкологического профиля в лечебных целях используются физиопроцедуры, лечебная гимнастика и массаж.