Куряне чаще стали судиться из-за кредитов и коммунальных платежей

Председатель Курского областного суда Олег Кравченко, назначенный на эту должность в конце минувшего года, встретился с журналистами и рассказал о специфике работы местной судебной системы и перспективах на будущее.

Среди основных изменений, которые отметил председатель облсуда, - переход на электронный документооборот. Это значит, что теперь куряне могут обратиться в суд с помощью электронных документов. Это можно сделать на сайте Курского областного суда, предварительно пройдя там регистрацию. Кроме того, в регионе будет шириться практика работы судов присяжных. Первое такое заседание прошло в этом году в Курской области 6 марта в Беловском районном суде.

- Списки присяжных заседателей были опубликованы. И я хотел бы попросить курян, если к ним приходит извещение, что нужно явиться в суд в качестве присяжного, обязательно сделать это. Ведь от вашей явки зависит скорость рассмотрения того или иного дела, - отметил Олег Кравченко.

Кстати, самих курских судей в 2019 году ждет сокращение. Их штатная численность в облсуде уменьшится с нынешних 47 до 41. Всего же в регионе сейчас работает 66 мировых судей и 167 федеральных.

Курских судей ждет сокращениеФото: Светлана ВОЛКОВА

Олег Кравченко обратил внимание на резкий рост в Курской области гражданских исков, в частности тех, которые касаются взыскания коммунальных платежей, налогов и кредитов. По мнению председателя облсуда это говорит прежде всего о незавидном качестве жизни многих курян. Подчас у должников нет ни работы, ни имущества.

Всего же в 2018 году районными судами и мировыми судьями области было рассмотрено более 150 тысяч гражданских дел, с вынесением решения по 145, 2 тысячам дел, 6 663 уголовных дела, по которым осуждено 5897 человек, более 55,5 тысяч административных дел.

Рост числа рассмотренных дел и материалов составил почти 34%.

- Значительно увеличилось количество гражданских дел, связанных со взысканием коммунальных платежей, налогов и сборов, заработной платы, споров с различными кредитными организациями, - отметил председатель облсуда. - Так, о взыскании налогов и сборов – более 35 тысяч дел (в 2017 году – 25907 дел). О взыскании коммунальных платежей – 32.850 дел (в 2017 году – 22.660 дел). Жилищные споры – 2782 дела (в 2017 году – 1694 дела). О взыскании заработной платы – 2221 дело (в 2017 году – 1843 дела).

Увеличилось количество уголовных дел и соответственно лиц, осужденных за совершение умышленных убийств, изнасилований и действий сексуального характера, незаконный оборот наркотических средств, получение и дачу взятки.