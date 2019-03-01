«Мираторг» на треть увеличил налоговые отчисления

«Мираторг» - один из крупнейших налогоплательщиков агропромышленного сектора РФ. Агрохолдинг продолжает наращивать производственные мощности, ежегодно создавая новые предприятия, дополнительные рабочие места с достойной заработной платой и увеличивая налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

На территории Курской области расположены вторые по величине свиноводческие мощности агрохолдинга, зерновые компании, молочная и овцеводческая ферма, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота, санветутильзавод. На предприятиях «Мираторга» в регионе задействовано более 1 940 сотрудников. В 2018 году предприятия холдинга перечислили около 300 миллионов рублей налоговых отчислений, а также порядка 247 миллионов - в социальные фонды.

- В ближайшие несколько лет агрохолдинг планирует активно инвестировать в экономику Курской области, создавая новые предприятия, что закономерно повлечет и увеличение налоговых отчислений. Только реализация проекта удвоения свиноводческих мощностей холдинга позволит обеспечить порядка 800 миллионов дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.