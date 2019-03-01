2019-03-01T16:11:41+03:00
Общество

«Мираторг» на треть увеличил налоговые отчисления

Налоговые отчисления предприятий агрохолдинга, расположенных в регионе, в 2018 году составили порядка 1,21 миллиарда рублей - на 29% больше, чем в 2017
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«Мираторг» - один из крупнейших налогоплательщиков агропромышленного сектора РФ. Агрохолдинг продолжает наращивать производственные мощности, ежегодно создавая новые предприятия, дополнительные рабочие места с достойной заработной платой и увеличивая налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

На территории Курской области расположены вторые по величине свиноводческие мощности агрохолдинга, зерновые компании, молочная и овцеводческая ферма, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота, санветутильзавод. На предприятиях «Мираторга» в регионе задействовано более 1 940 сотрудников. В 2018 году предприятия холдинга перечислили около 300 миллионов рублей налоговых отчислений, а также порядка 247 миллионов - в социальные фонды.

- В ближайшие несколько лет агрохолдинг планирует активно инвестировать в экономику Курской области, создавая новые предприятия, что закономерно повлечет и увеличение налоговых отчислений. Только реализация проекта удвоения свиноводческих мощностей холдинга позволит обеспечить порядка 800 миллионов дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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