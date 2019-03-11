2019-03-11T15:11:14+03:00
Экономика

Минимизировать риски происшествий на производстве

Две крупные компании обменялись опытом в области производственной безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
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Представителей компании заинтересовало, как на предприятии идет работа по охране трудаПредставителей компании заинтересовало, как на предприятии идет работа по охране трудаФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках обмена опытом в области охраны труда и промышленной безопасности делегация руководителей и специалистов компании «Металлоинвест» побывала на Омском НПЗ (ОНПЗ) «Газпром нефти».

Представителей компании заинтересовало, как на предприятии идет работа по охране труда, обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Также гости познакомились с регламентами и коммуникационной политикой в этой сфере. Завершился визит «круглым столом», на котором обсуждали практики в сфере производственной безопасности.

- Минимизировать риски происшествий на производстве и травматизма – наша ключевая задача, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Для эффективной работы в этом направлении важен обмен опытом между крупными промышленными предприятиями. «Газпром нефть» реализует стратегию «Цель – ноль», направленную на исключение несчастных случаев при производстве. Это пример построения лидерских практик в сфере охраны труда. Мы благодарны за открытость и серьезный диалог по важнейшей теме, состоявшийся на площадке крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия России. И в свою очередь также готовы делиться с коллегам собственным опытом и технологиями.

- ОНПЗ последовательно реализует стратегию «Цель – ноль»: полное отсутствие вреда людям, окружающей среде и производственным активам. Мы шаг за шагом движемся в направлении абсолютной производственной безопасности, и ведем работу не только с нашими сотрудниками, но и с нашими партнерами. Результаты этой работы могут стать основой для отраслевых стандартов, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Один из основных приоритетов Металлоинвеста - обеспечение безопасных условий работы, сохранение жизни и здоровья работников. На предприятиях компании проводится постоянная работа в целях повышения защищенности работников и внедрения культуры безопасного труда. Кроме того, на предприятиях компании постоянно совершенствуются система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Модернизация идет на основе мировых стандартов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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