Роман Старовойт поздравил курянок с праздником

Врио губернатора Курской области тепло поздравил курянок с 8 Марта! На своей страничке в соцсетях Роман Старовойт обратился ко всем женщинам:

— Дорогие бабушки, женщины, девушки и девочки, с 8 марта! Спасибо, что вы есть! Сияйте и цветите! Любим вас!

Также Роман Владимирович во время тренировки на свежем воздухе записал видеобращение в стихах к представительницам слабого пола:

— Вот и наступила весна и с ней первый весенний праздник. С праздником бабушки, мамы, сестренки, тети, подруги и просто девчонки. Я вам желаю всегда быть счастливыми, смелыми добрыми, очень красивыми. Солнышко пусть вам всегда улыбается, ваши мечты поскорей исполняются. Ну а себе я хочу пожелать - радовать вас и во всем помогать. Всем крепкого здоровья, с праздником!