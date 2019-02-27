2019-02-27T11:50:10+03:00
Общество

«Мираторг» присоединяется к Хартии в сфере оборота сельхозпродукции

Целью Хартии предприятий агропромышленной сферы является совместное противодействие незаконным действиям на рынке
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На территории ряда областей Черноземья и в Калининградской области «Мираторг» создал масштабное производство основных видов мяса, включающее в себя все этапы – «от поля до прилавка».

Агрохолдинг на сегодняшний день является одним из крупнейших налогоплательщиков в агропромышленном секторе экономики России. Компания строго в установленные законодательными актами сроки осуществляет налоговые отчисления в бюджеты всех уровней – от федерального до местных бюджетов в регионах присутствия, и выступает за добросовестную конкуренцию на отечественном сельхозрынке.

«Мираторг» поддерживает доктрину Хартии по осуществлению оборота и экспорта сельскохозяйственной продукции прозрачными методами и выступает за единые правила применения налогообложения для сельхозпроизводителей РФ, что является одним из базовых условий для устойчивого развития отрасли.

- Мы считаем неприемлемым использование незаконных схем и методов в части уклонения от уплаты налогов: стабильные прогнозируемые налоговые отчисления являются основой для нормальной жизни и развития регионов, создания благоприятной социально-экономической инфраструктуры. А добросовестная конкуренция – необходимый фактор успешного развития рынка страны, - подчеркнули в пресс-службе «Мираторга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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