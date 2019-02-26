Курянам показали трофейную сирийскую технику

25 февраля на железнодорожный вокзал Курска прибыл поезд с передвижной выставкой трофейной техники, доставленной из районов боевых действий в Сирии. 18 вагонов железнодорожного состава вместили 500 образцов военной техники, а также работы военных фотографов и художников, посвященные конфликту в Сирии.

Необычный музей на колесах вызвал огромный интерес у курян. За два часа, которые состав находился на перроне, его посетили несколько тысяч человек. Жители и гости областного центра увидели бронетанковую, инженерную технику, артиллерийские орудия, огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства, экипировку боевиков и другие экспонаты.

Необычный музей на колесах вызвал огромный интерес у курянФото: Яна ШЕЛЕСТ

Выставка открылась с торжественного митинга, на котором курян поприветствовал заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Юрий Евтушенко.

— Разрешите от всего личного состава нашего эшелона выразить слова истинной благодарности за столь торжественный прием, - сказал генерал. — В борьбе с терроризмом Россия первой протянула руку помощи Сирийской Арабской республике.

За два часа, которые состав находился на перроне, его посетили несколько тысяч человекФото: Яна ШЕЛЕСТ

Посетил уникальную выставку и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

— Принять такую значимую акцию на курской земле большая честь. Нам не просто интересно посмотреть на трофейную технику и оружие, захваченные у террористов на сирийской земле, - сказал глава региона. — Важно протянуть мостик от героических времен Великой Отечественной войны до сегодняшнего времени, передать традиции патриотизма и любви к Родине молодому поколению.

Посетил уникальную выставку и врио губернатора Курской области Роман Старовойт

Роман Владимирович поздравил школьников со вступлением в ряды Юнармии и отправился осматривать экспонаты. В качестве экскурсоводов выступали военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирии.

— Танк Т-55 выпускался с 1958 по 1979 года. Длина машины составляет девять метров, масса – 36 тонн. Экипаж состоит из четырех человек – командира, наводчика-оператора, заряжающего и механика-водителя. На вооружении стоит стомиллиметровая пушка...

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля в МосквеФото: Яна ШЕЛЕСТ

На одной из платформ поезда перед курянами выступали творческие коллективы ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

Перед курянами выступили творческие коллективы ЗВОФото: Яна ШЕЛЕСТ

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля в Москве на Казанском вокзале и уже прошла в Туле и Орле. Всего эшелон проедет более 28,5 тыс километров, передвижная выставка посетит 60 российских городов и завершится 27 апреля в военно-патриотическом парке «Патриот» в Москве.

Всего эшелон проедет более 28,5 тыс километровФото: Яна ШЕЛЕСТ

Проводится она Министерством обороны РФ по решению президента России. Ее цель продемонстрировать успехи вооруженных сил нашей страны в борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.