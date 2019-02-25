2019-02-25T14:28:52+03:00
Здоровье

В Курскую область поступили 34 автомобиля скорой помощи

Ключи от неотложек медикам вручил Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобили скорой помощи.Яна ШЕЛЕСТ

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— Приступить к оказанию скорой медицинской помощи по местам дислокации! – 25 февраля утром скомандовал на Красной площади Роман Старовойт. И 34 новеньких автомобиля скорой помощи, оснащенных по самому последнему слову медицинской техники, с мигалками и звуковой сиреной отправились на «боевое дежурство». 11 машин остались в Курске, остальные – уехали в районные центры. Каждую бригаду врио губернатора проводил лично.

На "боевой дежурство" отправились 34 машины Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На "боевой дежурство" отправились 34 машиныФото: Яна ШЕЛЕСТ

Автомобили были поставлены в область по федеральной программе. Главврачи районных больниц, получив долгожданные «Газели» и высокопроходимые «уазики», не скрывали своей радости.

— У нас было четыре автомобиля скорой помощи, две бригады в Беседино и две на Дзержинского, и по одной запасной машине, - рассказывает главврач Курской центральной районной больницы Сергей Полянский. — Из всего парка только одна машина была более-менее на ходу, все остальные практически через день приходилось ремонтировать.

ЦРБ Курского района получила два новеньких автомобиля Фото: Яна ШЕЛЕСТ

ЦРБ Курского района получила два новеньких автомобиляФото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский район довольно протяженный, проживает в нем порядка 58 тысяч жителей. Две новенькие машины скорой помощи пришлись как нельзя кстати.

— У нас сегодня отличное настроение, для нас медиков, а также для жителей всего района – это очень радостное событие, - делится Сергей Петрович.

Новенькие автомобили весьма комфортны, в каждом установлены дефибриллятор, кардиограф, ингалятор, небулайзер, имеются реанимациооные наборы. Также транспорт оснащен автономными отопительными приборами и кондиционерами.

Новенькие автомобили весьма комфортны Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Новенькие автомобили весьма комфортныФото: Яна ШЕЛЕСТ

Николай Степанов работает водителем скорой помощи в Конышевской центральной районной больнице ни много ни мало 40 лет.

— В Конышевке у нас четыре машины скорой помощи сейчас, только две на ходу, - говорит Николай Васильевич. — Новая «Газель» очень комфортная, теплая, современная, не сравнить со старыми.

Николай Степанов работает водителем скорой помощи 40 лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Николай Степанов работает водителем скорой помощи 40 летФото: Яна ШЕЛЕСТ

На сегодняшний день в Курской области работает 101 автомобиль «скорой медицинской помощи», половина из которых новые. В 2019 году автопарк в регионе намерены полностью обновить. Для этого планируется закупить еще 20 новых машин, которые заменят отслужившие свой нормативный срок. Соответствующее предложение по корректировке областного бюджета на эти цели уже направлено в областную Думу.

— Если нас подержат депутаты, то фактически весь парк автомобилей скорой помощи будет новым, - пояснил Роман Старовойт. — Из 101 автомобиля 87 будет совсем новых, а у остальных срок эксплуатации составит менее пяти лет. Что вполне достаточно для оказания квалифицированной и действительно скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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