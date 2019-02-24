Акция "КП": "Хочу домой!"

"КП" уже не раз рассказывала о пункте передержки животных в поселке Чаплыгино. Сюда привозят бездомных собак, отловленных на улицах города. Тех, кого волонтеры не смогут пристроить в добрые руки, ждет смерть.

50 чудесных собачек и щеночков от двух месяцев стали жертвами беспощадной службы отлова. Все они пока находятся в пункте временного "содержания", но дальнейшая судьба этих бедолаг предрешена. Выживут лишь те,кого заберут домой в самое ближайшее время.

- Все обитатели собачьего концлагеря невероятно разумны! Когда редкий человек приходит туда, они как брошеные дети толпятся в очереди, надеясь дотянуться до руки, которая погладит...В их глазах бесконечная преданность человеку, боль, тоска и одиночество.... В них почти уже нет надежды, - рассказывают волонтеры, которые присматривают за животными.

Единственный шанс выжить у этих ребяток - обрести дом и добрых хозяев. Все они мечтают о своем уголочке и верят, что за ними когда-нибудь придут и спасут от казни...

Там вы найдете собачку на любой вкус. Есть отличные охранники, а есть и просто ласковые малыши для души. Приезжайте знакомиться.

Почти все девочки стерилизованы. Щенки в большинстве привиты.

Возможна доставка по городу и области.

Звоните в любое время до часа ночи.

Все, кто на фото пока на месте. Но есть и много других собачек.

Телефоны волонтеров:

8(920)703-19-80 Лена

8(904)525-53-86 Инна