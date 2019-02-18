Курской области грозит мусорный коллапс

Мусорная проблема, пожалуй, одна из самых острых в Курской области. С 1 сентября 2018 года значительно выросла плата за вывоз мусора. Получая баснословные цифры в квитанциях, куряне постоянно выражали недовольство. Особенно грустно новые платежки выглядели на фоне того, в каком состоянии находятся контейнерные площадки для мусора.

В администрации Курской области прислушались к жалобам курян, и 17 декабря 2018 года вышел приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области об изменении и снижении норм накопления твердых коммунальных отходов. Для жителей многоквартирных домов они составили 1,5 кубометра в год вместо действующего 2,1 кубометра, для частного сектора - 1,5 кубометра в год вместо 2,7 кубометра.

Плата, взимаемая с жителей, значительно уменьшилась. Для жителей многоквартирных домов она составила от 52 рублей до 72 рублей с человека в месяц. В частных домах – от 70 рублей до 72 рублей с человека в месяц. Куряне немного успокоились, но региональный оператор по обращению с ТКО в юго-западной части ООО «Экопол» остался недоволен.

Юрий Алехин рассказал, что установленная ранее плата за вывоз мусора была обоснованаФото: Яна ШЕЛЕСТ

На прошедшей пресс-конференции руководитель компании Юрий Алехин рассказал, что установленная ранее плата за вывоз мусора была обоснована, а постановление ЖКХ И ТЭК от 17 декабря, благодаря которому значительно снизилась сумма за вывоз мусора в квитанциях, противоречит здравому смыслу.

— Прежние нормы накопления были утверждены тем же самым комитетом ЖКХ и ТЭК в 2016 году. Претензий к данному документу не было ни у прокуратуры, ни у ФАС, - сказал Юрий Алехин. — Новые нормативы основаны не на реальных данных, а на цифрах из справочника «Твердые бытовые отходы» 2001 года издания.

Руководитель «Экопола» пожаловался, что после снижения нормативов в декабре 2018 года значительно упала выручка компании. В таких условиях предприятие не может эффективно работать и продолжать «мусорную» реформу. Возникает угроза причинения вреда окружающей среде, а также здоровью населения.

— В результате уменьшения нормативов накопления произошло уменьшение выручки предприятия на 45%, что при значительной доле дебиторской задолженности от населения, неизбежно привело к огромным убыткам, и как следствие к угрозе срыва реформы по обращению с отходами и угрозе мусорного коллапса, - сказал Юрий Алехин.

Руководитель «Экопола» пожаловался, что после снижения нормативов упала выручка компанииФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сразу же после пресс-конференции «Экопола» состоялся брифинг с участием заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова, представителей комитета ЖКХ и ТЭК, Росприроднадзора и Народного фронта.

– У нас две задачи – выстроить системную работу по вывозу мусора, не допуская, чтобы население не платило за не оказанную услугу, за вывоз воздуха, а также чтобы эта система была экономически выгодной для регионального оператора, – сказал Алексей Смирнов на встрече с журналистами.

Замгубернатора отметил, что действующий тариф обоснован и позволяет региональным операторам вывозить мусор в полном объеме. По поводу заявления руководства «Экопола» о том, что сейчас они вывозят гораздо больше мусора, чем это предусмотрено нормативом, Алексей Смирнов заметил, что у регоператора нет доказательной базы:

— Мы будем проверять. Сейчас все заявления основаны на предположениях, не подтвержденных стопроцентно весовым контролем.

Замгубернатора отметил, что действующий тариф обоснован

Председатель регионального штаба ОНФ Владислав Шелест отметил, что «фронтовики» уверены, что у регионального оператора вполне достаточно средств на то, чтобы качественно и вовремя, в полном объеме выполнять соглашение с регионом и сделать область чистой.

В ходе брифинга стало ясно, что администрация области на уступки региональному оператору не пойдет - повышать тарифы и нормативы не будет.

— Федеральное законодательство позволяет в одностороннем порядке расторгать договор с региональным оператором и без конкурса заводить новую компанию. Причем в районах имеется своя техника, которую на случай форс-мажора можно привлечь для вывоза мусора, – подчеркнул Алексей Смирнов.