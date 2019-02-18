2019-02-18T20:45:24+03:00
Общество

Курской области грозит мусорный коллапс

Об этом предупреждает региональный оператор
Яна ШЕЛЕСТ
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Пресс-конференция "Экопол".Яна ШЕЛЕСТ

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Мусорная проблема, пожалуй, одна из самых острых в Курской области. С 1 сентября 2018 года значительно выросла плата за вывоз мусора. Получая баснословные цифры в квитанциях, куряне постоянно выражали недовольство. Особенно грустно новые платежки выглядели на фоне того, в каком состоянии находятся контейнерные площадки для мусора.

В администрации Курской области прислушались к жалобам курян, и 17 декабря 2018 года вышел приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области об изменении и снижении норм накопления твердых коммунальных отходов. Для жителей многоквартирных домов они составили 1,5 кубометра в год вместо действующего 2,1 кубометра, для частного сектора - 1,5 кубометра в год вместо 2,7 кубометра.

Плата, взимаемая с жителей, значительно уменьшилась. Для жителей многоквартирных домов она составила от 52 рублей до 72 рублей с человека в месяц. В частных домах – от 70 рублей до 72 рублей с человека в месяц. Куряне немного успокоились, но региональный оператор по обращению с ТКО в юго-западной части ООО «Экопол» остался недоволен.

Юрий Алехин рассказал, что установленная ранее плата за вывоз мусора была обоснована Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Юрий Алехин рассказал, что установленная ранее плата за вывоз мусора была обоснованаФото: Яна ШЕЛЕСТ

На прошедшей пресс-конференции руководитель компании Юрий Алехин рассказал, что установленная ранее плата за вывоз мусора была обоснована, а постановление ЖКХ И ТЭК от 17 декабря, благодаря которому значительно снизилась сумма за вывоз мусора в квитанциях, противоречит здравому смыслу.

— Прежние нормы накопления были утверждены тем же самым комитетом ЖКХ и ТЭК в 2016 году. Претензий к данному документу не было ни у прокуратуры, ни у ФАС, - сказал Юрий Алехин. — Новые нормативы основаны не на реальных данных, а на цифрах из справочника «Твердые бытовые отходы» 2001 года издания.

Руководитель «Экопола» пожаловался, что после снижения нормативов в декабре 2018 года значительно упала выручка компании. В таких условиях предприятие не может эффективно работать и продолжать «мусорную» реформу. Возникает угроза причинения вреда окружающей среде, а также здоровью населения.

— В результате уменьшения нормативов накопления произошло уменьшение выручки предприятия на 45%, что при значительной доле дебиторской задолженности от населения, неизбежно привело к огромным убыткам, и как следствие к угрозе срыва реформы по обращению с отходами и угрозе мусорного коллапса, - сказал Юрий Алехин.

Руководитель «Экопола» пожаловался, что после снижения нормативов упала выручка компании Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Руководитель «Экопола» пожаловался, что после снижения нормативов упала выручка компанииФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сразу же после пресс-конференции «Экопола» состоялся брифинг с участием заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова, представителей комитета ЖКХ и ТЭК, Росприроднадзора и Народного фронта.

– У нас две задачи – выстроить системную работу по вывозу мусора, не допуская, чтобы население не платило за не оказанную услугу, за вывоз воздуха, а также чтобы эта система была экономически выгодной для регионального оператора, – сказал Алексей Смирнов на встрече с журналистами.

Замгубернатора отметил, что действующий тариф обоснован и позволяет региональным операторам вывозить мусор в полном объеме. По поводу заявления руководства «Экопола» о том, что сейчас они вывозят гораздо больше мусора, чем это предусмотрено нормативом, Алексей Смирнов заметил, что у регоператора нет доказательной базы:

— Мы будем проверять. Сейчас все заявления основаны на предположениях, не подтвержденных стопроцентно весовым контролем.

Замгубернатора отметил, что действующий тариф обоснован

Замгубернатора отметил, что действующий тариф обоснован

Председатель регионального штаба ОНФ Владислав Шелест отметил, что «фронтовики» уверены, что у регионального оператора вполне достаточно средств на то, чтобы качественно и вовремя, в полном объеме выполнять соглашение с регионом и сделать область чистой.

В ходе брифинга стало ясно, что администрация области на уступки региональному оператору не пойдет - повышать тарифы и нормативы не будет.

— Федеральное законодательство позволяет в одностороннем порядке расторгать договор с региональным оператором и без конкурса заводить новую компанию. Причем в районах имеется своя техника, которую на случай форс-мажора можно привлечь для вывоза мусора, – подчеркнул Алексей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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