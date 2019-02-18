Инструктаж по правилам безопасности за сутки получают 4, 5 тысячи курян

Около четырех тысяч профилактических рейдов и подворовых обходов в жилом секторе городов и сельских поселений Курской области каждый день проводят сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС России. Как результат - инструктаж по правилам пожарной безопасности в быту за сутки проходит свыше 4500 курян.

Главная цель - не допустить пожаров в жилье и гибели людей. Ежедневно для этой работы задействуется более 1000 человек. В первую очередь, проверяющие посещают дома людей «группы риска» - одиноких престарелых курян, многодетных семей и лиц, злоупотребляющих алкоголем. И это не случайно. Статистика показывает, что зимой происходит больше всего пожаров в домах именно этой категории людей.

На особом контроле - соблюдение правил пожарной безопасности в домах одиноких стариков, которые до сих пор пользуются печкой. Как правило, пожилые люди ответственно относятся к вопросам пожарной безопасности, однако есть и замечания – зачастую сушат на печи вещи и дрова, оставляют поблизости деревянную мебель.

Спасатели не только проводят разъяснительные беседы, но и указывают на недостатки, а также вручают памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.

- В регионе организовано и круглосуточное патрулирование поселений силами старших населенных пунктов и добровольцев, и ежедневный инструктаж населения по правилам пожарной безопасности, - поясняет временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области подполковник внутренней службы Сергей Брагин. - И такие противопожарные меры, как показывает статистика, положительно воздействуют на сознание людей.

Но, по заверению спасателей, положительная статистика - не повод расслабиться. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем курянам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности в зимний период! Регулярно проверять состояние электропроводки, электрообогревателей, печных дымоходов и газового отопительного оборудования.

Не включайте в одну розетку одновременно несколько приборов, это может привести к перегрузке сети.

Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные или самодельные обогревательные приборы, изготовленные кустарным способом.

Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. Следите, чтобы электропровод обогревателя не был защемлен под мебелью, в дверях.

Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных помещениях. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

Не оставляйте включенные электрообогреватели на ночь. Уходя из дома, вынимайте шнур питания из розетки. Не используйте обогреватели для сушки вещей.

При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. О возгорании необходимо немедленно сообщить в службу спасения «112»