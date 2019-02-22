Металлоинвест отчитался о расходах на экобезопасность

Колоссальную сумму – более миллиарда рублей – направила на реализацию мероприятий по обеспечению экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду в минувшем году компания Металлоинвест.

В частности, на курском предприятии компании - Михайловском ГОКе - проводится масштабная деятельность по охране атмосферного воздуха. Здесь выполняются мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилище, реконструируются пылегазоочистные системы на фабриках, орошаются автодороги при перевозке грузов в карьере. По данным производственного контроля комбината выбросы МГОКа в атмосферный воздух в прошлом году были ниже предельно допустимых на 38,5%.

- Экологическая политика, нацеленная на поиск оптимальных решений по минимизации техногенного влияния на экосистему – это один из приоритетов нашей работы, - говорит управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. – Эти вопросы решаются с помощью современных технологий, которые внедряют на всех производственных переделах. Каждый инвестиционный проект Металлоинвеста обязательно учитывает экологическую составляющую. Сегодня производство на МГОКе, несмотря на рост мощностей, в разы экологичнее, чем десятилетия назад.

Каждый инвестпроект компании учитывает экологическую составляющуюФото: предоставлено пресс-службой

Спектр природоохранной деятельности МГОКа большой. Так, проводятся работы по снижению уровня забора воды из природных источников, чтобы исключить потери воды при осуществлении технологических процессов. На Михайловском ГОКе работают замкнутые циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод. По итогам 2018 года объем сброса в водные объекты был ниже установленного лимита на 36,9%, а количество контролируемых веществ в сточных водах ниже норматива на 86,5%.

Важная роль отводится на комбинате вопросам рационального использования земель и минеральных ресурсов, сокращению образования производственных отходов. Для этого выполняются работы по снятию и использованию плодородного слоя почвы, контролю ее качества. А около четверти промышленных отходов повторно используется в производстве. В целом в 2018 году предприятием образовано отходов меньше норматива на 19,8%.

Кроме того, большое внимание уделяется развитию системы экологического менеджмента на предприятии и повышению уровня образования работников. В 2018 году 127 руководителей и специалистов прошли обучение по темам охраны окружающей среды.

Минимизация воздействия на окружающую среду – главная составляющая стратегии развития Металлоинвеста. Не случайно работа Компании в области охраны окружающей среды получила высокую оценку международного агентства EcoVadis. В ноябре 2018 года Компания получила «Серебряный» уровень корпоративной социальной ответственности (КСО). Металлоинвест вошел в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний). Также по результатам рейтинга экологической ответственности WWF в 2018 году Металлоинвест – на шестом месте среди горнодобывающих и металлургических компаний России. Это лучший показатель в отрасли черной металлургии.