В Курске пожарные спасли 35 человек

Сообщение о пожаре поступило от очевидца 14 февраля в 17.40. По его словам, горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома на проспекте Кулакова в городе Курске.Через четыре минуты прибыли огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части. В течение пяти минут на месте были также пожарные-спасатели пожарных частей 1, 2 и 20. К этому моменту наблюдалось сильное задымление и очаговое горение в квартире на общей площади 25 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитников, которые организовали разведку и подали ствол на тушение огня. В тоже время проведено спасение людей из горящей квартиры и соседних помещений с первого по пятый этаж. На свежий воздух с помощью специальных спасательных устройств «самоспасов» пожарные вывели 35 человек.

- Также были установлены автолесницы, однако их помощь не потребовалась - всех людей вывели по лестничным маршам. Среди спасенных - три ребенка, - говорит Олег Деревицкий, начальник первого отряда ФПС по Курской области. – На спасение людей работало восемь звеньев газодымозащитников.

Ожоги и отравление продуктами горения получили два человека – мужчина и женщина, они также были спасены огнеборцами. Мать и сын проживали в квартире, где возник пожар. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Специалисты устанавливают причину пожара, предположительно огненное ЧП возникло из-за неосторожного обращения с огнем, добавили в Управлении.