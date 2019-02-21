2019-02-21T12:35:40+03:00
Происшествия

Под Курском несколько лет не отапливаются библиотека и Дом культуры

А от обогревателей "замкнула" старая проводка
Ольга ДАНИЛОВА
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Посетители и работники вынуждены находиться в библиотеке в верхней одеждеПосетители и работники вынуждены находиться в библиотеке в верхней одеждеФото: из открытых источников
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Активисты обратились к властям региона и Золотухинского района по поводу отсутствия отопления в доме культуры деревни Зиборово. Глава района заверил общественников, что весной систему отопления отремонтируют.

Еще в январе 2018 года в региональное отделение ОНФ обратилась жительница деревни Зиборово. Она рассказала, что местные дом культуры и библиотека долгое время не отапливаются. Общественники обратились за разъяснениями в администрацию Золотухинского района и к руководству Курской области. Ответы из районной администрации и от заместителя губернатора, курирующего социальные вопросы, были похожи. Представители власти сообщили, что старая система отопления не выдержала нагрузки в сильные морозы. По данным властей, ремонт запланирован на март 2019 года, до его проведения «оптимальный температурный режим в доме культуры и библиотеке поддерживается электронагревательными приборами».

Активисты ОНФ уточнили у жителей деревни, как обстоят дела. По словам селян, в ДК и библиотеке по-прежнему холодно.

Когда общественники вместе с журналистами приехали в Зиборово, то увидели неотапливаемое здание с отключенными батареями. По словам библиотекаря, тепла в помещениях нет около трех лет. Сотрудники библиотеки принесли бытовые обогреватели, которые отапливают небольшую площадь – около стола библиотекаря и завклуба. От холода в библиотеке сыреют книги. В январе привезли мощные радиаторы, но тут не выдержала старая электропроводка.

Общественники встретились с главой Золотухинского района, чтобы выяснить, когда в ДК появится тепло. Также активисты поинтересовались о причинах, по которым появилась недостоверная информация о том, что дом культуры отапливают. По словам главы района, его дезинформировали подчиненные. Он пообещал выехать в деревню Зиборово, чтобы найти решение проблемы до ремонта системы отопления.

- Получилось, что непроверенная информация была продублирована на уровне заместителя губернатора Курской области, – отметил активист ОНФ в Курской области Антон Чекмарев. – Возможно, руководству области необходимо проверять данные, которые им поступают из муниципалитетов. Хотелось бы, чтобы и администрация Золотухинского района взяла на контроль проблему теплообеспечения деревенского ДК, потому что для жителей Зиборово, которых 300 человек, дом культуры и почта – все соцучреждения, которые остались в деревне, ведь школа уже закрыта.

Глава Золотухинского района заверил активистов, что весной будет отремонтирована система отопления в ДК деревни Зиборово и начнется поиск инвесторов, которые помогут привести в порядок дом культуры, построенный в середине прошлого века. Общественники держат ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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