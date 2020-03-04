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Новости 24
В Курске появится единый перевозчик пассажиров
Жалобы на содержание животных в курском зоопарке не подтвердились
Директор курской школы оскорбляла учеников и учителей
В Курске приступили ямочному ремонту
Здание бывшей кирхи в центре Курска внесли в реестр недвижимости
Курянку подозревают в убийстве собственного мужа
Более 19 тысяч маленьких курян живут в нищите
В курском микрорайоне КЗТЗ отремонтируют девять улиц
На курянку завели дело за то, что она поцарапала полицейскому лицо
Курянин перечислил мошеннику 36 тысяч рублей за "эскорт-услуги"
Под Курском пожар тушили 12 человек и пять единиц техники
В Курской области потеплеет до 13 градусов
Курского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями
В Курской области создадут промышленный технопарк
В Курске появится парк русско-татарской дружбы
В "Одноклассниках" появились фейковые страницы курских мэра и губернатора
СК проверяет обстоятельства гибели курянина в гараже
В Курске пройдет этап Всероссийского турнира «Подмастерья»
Курянин разобрал постройку соседа
В Курской области без электричества остались 255 домов
С гриппом и ОРВИ слегло почти семь тысяч курян
Под Курском сгорел деревянный дом
В центре Курска без тепла и горячей воды останутся десятки домов
Курянин полтора месяца ездил по поддельным правам
Курянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков
В Курске автомобиль врезался в рекламный щит